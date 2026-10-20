Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi - Son Dakika
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Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi

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Ahmet Özer, nikah şahidi olduğu bir düğünde evlilik cüzdanını kendisine teslim etmeyen nikah memuruna tepki gösterdi.

Esenyurt’ta görevden alınan eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, katıldığı bir düğünde nikah şahitliği yaptı. Kıyılan nikahın ardından nikah memurunun evlilik cüzdanını Özer yerine çifte teslim etmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi. 

BAHÇELİ "GÖREVİNE DÖNMELİ" DEMİŞTİ 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı bir açıklamada "Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır" demişti. 

Auto OlaysızAhmet ÖzerPolitikaEvlilikGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (18)

  • abbas dursun abbas dursun:
    bu ülkenin en büyük beka sorunu hiç kimse haddini bilmiyor ben damat olsam hayırdır derdim senmi evleniyon dayı şahitsen gel mütevazi ağır bir şekilde yap şahitliğini ne zıplıyon çocuk gibi koca adam zayen bahçelinin onay verdiğinden korkacaksın 26 6 Yanıtla
    Haber yorum Haber yorum:
    Aynen, ne alaka kardeşim. Orası senin görev yerin değil, sade bir vatandaş olarak nikah şahitliği yapıyorsun. Orada sorumluluk nikah memurunun. 8 1
  • Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Evlilik cüzdanı tabi ki çifte verilecek hadsize bak ! 22 1 Yanıtla
  • AYHAN AKDOĞAN-MALİ MÜŞAVİR AYHAN AKDOĞAN-MALİ MÜŞAVİR:
    YA ARKADAŞ NİKAH TÖRENİNE DAHİ SİYASETİ BULAŞTIRIYORSUNUZ. BAHÇELİ ŞÖYLE DEMİŞ BÖYLE DEMİŞ NE ALAKA. ASIL KONUYA GELELİM; NİKAH MEMUR DOĞRU OLANI YAPMIŞ. EVLİLİK CÜZDANI NİKAH MEMURU TARAFINDAN GELİNE VERİLİR ZATEN. BİRİLERİ GÖREVDEN KENDİNE VAZİFE ÇIKARMİŞ. NEYİN TRİBİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL. 13 2 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    nikah memuru doğru olanı yapmamış görevden uzaklaştırılan belediye başkanı orada şahit ise davet edildi ise bir büyü olarak ona verip onun takdim etmesi daha uygun olur belki de akrabası belki yakını, memurun yaptığı saygısızlık, nezaket amaçlı buyur başkanım diye ona verebilirdi. 2 8
  • Serkan Basar Serkan Basar:
    muhalif nikah memuru :) 6 6 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    saçma, ve cahilce, ırkça bir yorum. 2 2
  • Jon snow Jon snow:
    Bahçeli ne alaka yaw haberde .Ve açıklamasi 8 1 Yanıtla
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