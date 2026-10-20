Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi

YA ARKADAŞ NİKAH TÖRENİNE DAHİ SİYASETİ BULAŞTIRIYORSUNUZ. BAHÇELİ ŞÖYLE DEMİŞ BÖYLE DEMİŞ NE ALAKA. ASIL KONUYA GELELİM; NİKAH MEMUR DOĞRU OLANI YAPMIŞ. EVLİLİK CÜZDANI NİKAH MEMURU TARAFINDAN GELİNE VERİLİR ZATEN. BİRİLERİ GÖREVDEN KENDİNE VAZİFE ÇIKARMİŞ. NEYİN TRİBİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL.

Mustafa Sagdic:

nikah memuru doğru olanı yapmamış görevden uzaklaştırılan belediye başkanı orada şahit ise davet edildi ise bir büyü olarak ona verip onun takdim etmesi daha uygun olur belki de akrabası belki yakını, memurun yaptığı saygısızlık, nezaket amaçlı buyur başkanım diye ona verebilirdi.