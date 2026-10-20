Muhammed Salah Süper Lig\'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayla tamamlandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Muhammed Salah ve Ozan Tufan kaydederken, Mısırlı yıldızın performansı gol krallığı yarışındaki dengeleri değiştirdi.

8 MAÇTA 8 GOLLE ZİRVEYE ÇIKTI

Sezonun ilk 5 haftasında 4 gol kaydeden Muhammed Salah, Galatasaray derbisinde yaptığı hat-trick ile gol sayısını 7'ye yükseltmişti. Beşiktaş karşısında da fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcu, 8. lig maçında 8. golüne ulaşarak gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti.

ÜÇ RAKİBİNİ BİRDEN GERİDE BIRAKTI

Salah'ın Beşiktaş karşısında attığı gol, gol krallığı tablosunun zirvesini de değiştirdi. Mısırlı yıldız, 7'şer golü bulunan Fenerbahçeli Vedat Muriç, Amedsporlu Gift Orban ve Eldor Shomurodov'u geride bırakarak liderliği tek başına ele geçirdi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, özellikle büyük maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Galatasaray karşısında üç gol atan Salah, Beşiktaş derbisinde de bir kez ağları sarstı. Böylece Mısırlı futbolcu, iki derbide toplam dört gol kaydederek takımının hücumdaki en etkili ismi oldu.