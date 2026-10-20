Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan - Son Dakika
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Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

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Fransa'daki sokak olayları sırasında çevresi duman ve çöplerle kaplanan bir kitapçının yağmalanmadan ayakta kalması dikkat çekti. İş yerinin önüne "Hoş geldiniz, açığız" tabelası koyarak sakin bir şekilde oturan esnaf, yaşanan kargaşaya rağmen müşterilerini içeri davet etti. Ancak kapısını açık tutmasına rağmen kimsenin dükkana girmemesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Fransa'da protestoların ardından sokaklarda yaşanan kargaşanın ortasında bir kitapçı, diğer iş yerlerinden farklı bir görüntü sergiledi.

Dumanın kapladığı sokakta yerlere saçılmış çöpler ve kutular dikkat çekerken, kitapçının önünde oturan adam sakinliğini korudu. Çevresinde yaşananlara aldırış etmeden sandalyesinde oturan esnaf, elindeki yiyeceği yemeye devam etti.

DÜKKANINI KAPATMADI, MÜŞTERİLERİNİ BEKLEDİ

Kitapçının önündeki tabelada İngilizce "WELCOME/ OPEN" (Hoş geldiniz/ Açık) yazısı yer aldı. Sokaktaki kargaşaya rağmen kapısını açık tutan esnaf, müşterilerini beklemeyi sürdürdü.

Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

İş yerinin vitrinindeki kitapların düzenli şekilde raflarda durması ve camlarının sağlam kalması dikkat çekti. Görüntüleri paylaşanlar, kitapçının yağmadan zarar görmeyen az sayıdaki iş yerinden biri olduğunu aktardı.

KİMSE İÇERİ GİRMEDİ

Kitapçının sahibi, çevredeki olaylara rağmen iş yerini kapatmadı. Müşterilerini içeri davet etmesine karşın dükkana kimsenin girmemesi ise ortaya ilginç bir manzara çıkardı.

Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

FRANSA'DA NE OLMUŞTU?

Fransa'da 17 Ekim'de hayat pahalılığı, eğitim koşulları ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Başlangıçta barışçıl şekilde ilerleyen protestoların bazıları şiddet olaylarına dönüştü. Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux ve Nice başta olmak üzere birçok kentte maskeli gruplar mağazaların camlarını kırdı, iş yerlerini yağmaladı ve araçları ateşe verdi.

Lüks markaların mağazaları, süpermarketler, elektronik eşya satıcıları ve küçük işletmeler yağmaların hedefi oldu. Başkent Paris'te Rolex, Louis Vuitton, Gucci ve Dior gibi markaların mağazalarının bulunduğu alışveriş bölgelerinde de büyük hasar meydana geldi.

Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

ZARAR GÖREN İŞ YERİ SAYISI 3 BİNE ULAŞTI

Fransa'da hafta sonu yaşanan olayların ekonomik bilançosu giderek ağırlaşıyor. İlk açıklamalarda yaklaşık 1.500 işletmenin etkilendiği belirtilirken 20 Ekim itibarıyla bu sayı en az 3 bine yükseldi.

Perakende sektörünün zararının yüz milyonlarca euroyu bulduğu değerlendirilirken sigorta şirketleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Bazı işletmeler kepenklerini kapatmak zorunda kalırken iş yeri sahipleri güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti.

Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

2 BİN 400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre hafta sonu yaşanan olaylarda yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalarda çok sayıda polis yaralandı.

Hükümet, olaylara karışan kişilerin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Yalnızca Paris bölgesinde yaklaşık 200 araştırmacı, güvenlik kameralarını ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemek üzere görevlendirildi. 

Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

HÜKÜMETTEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAMLESİ

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, yağma ve şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasını istedi. Lecornu, kamu düzeninin yeniden sağlanması için kapsamlı bir güvenlik operasyonu başlatıldığını açıklarken olağanüstü hal seçeneğinin de gerektiğinde değerlendirilebileceğini söyledi.

Hükümet ayrıca internet platformlarından çalıntı ürünlere ilişkin ilanları kaldırmalarını ve bu ürünleri satan kişilerin tespit edilmesi için güvenlik birimleriyle iş birliği yapmalarını istedi.

Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

MACRON'DAN ŞİDDET OLAYLARINA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolar sırasında yaşanan yağma ve kundaklama olaylarını kınayarak sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı. Ülkede öğrenci örgütleri ve çeşitli protesto grupları yeni gösteriler için çağrı yaparken hükümet, hem kamu düzenini yeniden sağlamak hem de zarar gören işletmelere destek vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Yorumlar (4)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    bilgili medeni kültürlü toplumlar ne kadar haklarını aramak için saldırgan davranışlar sergileselerde zarar vermeyecekleri yerleri çok iyi bilir. 3 9 Yanıtla
    Abdullah Öğmen Abdullah Öğmen:
    Tam saman kafa .. Bizim gezideki andavallar gibi değil mi demek istedin :) 0 0
  • Slm Slm:
    yağma yapanın kitap ile işi olmaz zaten:)) 9 1 Yanıtla
  • Kadir xx Kadir xx:
    Rolex ler gitmiş ?? 1 0 Yanıtla
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