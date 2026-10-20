Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu - Son Dakika
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Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

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Üsküdar\'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
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Üsküdar Belediyesi'nde üçüncü kez yapılan başkanvekilliği seçimi sonuçlandı. CHP ve Yeni Parti'nin katılmadığı seçimde Cumhur İttifakı'nın tek adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkanvekili oldu.

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediyesi'nde bugün yeniden başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimlere CHP ve Yeni Parti katılmama kararı aldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde yeni başkan vekili seçildi.

3. KEZ SANDIK KURULDU

Üsküdar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanvekilini belirlemek üzere bugün saat 10.00'da toplandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan süreçte üçüncü kez sandık kuruldu.

Dedetaş'ın yerine seçilen Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine İstanbul Valiliği'nin çağrısıyla yeniden seçim yapılması kararlaştırılmıştı.

Seçim öncesinde Yeni Parti, oylamaya katılmayacağını duyururken CHP de aday çıkarmadı. Böylece Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, seçime tek aday olarak girdi.

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

İLK TUR SONUÇLARI

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ilk tur oylamasında tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy aldı.

Seçimde ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ikinci tur oylamasında tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy aldı.

Seçimde üçüncü tura geçildi.

ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin üçüncü tur oylamasında tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz'da usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Dedetaş, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Bunun üzerine 5 Ağustos'ta yapılan ilk başkanvekilliği seçiminde CHP'li Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak seçilmiş, AK Partili Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. Gültekin'in başvurusu üzerine mahkeme, seçime ilişkin belediye meclisi kararının yürütmesini durdurmuştu.

8 Eylül'de yenilenen seçimin dördüncü turunda Gültekin 23, Çetinkaya ise 19 oy almış ve belediye başkanvekilliği görevine Gültekin seçilmişti. Gültekin'in 15 Ekim'de Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giderken Düzce'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Üsküdar'da yeniden seçim yapılması kararlaştırılmıştı.


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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Alper Kocman Alper Kocman:
    Koprulerin ozellistirme haberini yorumlara kapatmissiniz. Halktan korkmayin bu kadar. 32 4 Yanıtla
  • ttazmania444 ttazmania444:
    hooop fon var borsa var 9 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    belediye başkanlarının hükmü yok artık bu ülkede 9 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Tek aday normal kazanması. 5 1 Yanıtla
  • yavuz yildiz yavuz yildiz:
    direk atama yapılsın boşuna seçim yapılmasın masrafda yapılmış olmaz seçim niye yapılıyor anlamış değiliz 3 0 Yanıtla
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