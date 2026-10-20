Üsküdar\'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Seçim öncesinde Yeni Parti, oylamaya katılmayacağını duyururken CHP de aday çıkarmadı. Böylece Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, seçime tek aday olarak girdi.

Dedetaş'ın yerine seçilen Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine İstanbul Valiliği'nin çağrısıyla yeniden seçim yapılması kararlaştırılmıştı.

Üsküdar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanvekilini belirlemek üzere bugün saat 10.00'da toplandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan süreçte üçüncü kez sandık kuruldu.

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediyesi'nde bugün yeniden başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimlere CHP ve Yeni Parti katılmama kararı aldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde yeni başkan vekili seçildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz'da usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Dedetaş, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Bunun üzerine 5 Ağustos'ta yapılan ilk başkanvekilliği seçiminde CHP'li Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak seçilmiş, AK Partili Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. Gültekin'in başvurusu üzerine mahkeme, seçime ilişkin belediye meclisi kararının yürütmesini durdurmuştu.

8 Eylül'de yenilenen seçimin dördüncü turunda Gültekin 23, Çetinkaya ise 19 oy almış ve belediye başkanvekilliği görevine Gültekin seçilmişti. Gültekin'in 15 Ekim'de Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giderken Düzce'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Üsküdar'da yeniden seçim yapılması kararlaştırılmıştı.



