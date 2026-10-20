Dünya basını Salah\'ın performansını konuşuyor: Galatasaray\'ın ardından Beşiktaş\'ın da...

Trendyol Süper Lig’de Trabzon spor formasıyla harikalar yaratan Muhammed Salah, durdurulamıyor.

SÜPER LİG'DE SALAH FIRTINASI

Ligde oynanan Galatasaray derbisinde kaydettiği 3 golle müsabakanın yıldızı olan Mısırlı yıldız, form grafiğini Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Zorlu Beşiktaş mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başaran Salah, sergilediği performansla bordo-mavili taraftarları mest etti.

''BEŞİKTAŞ'IN DA TARAFTARLARINI ÜZDÜ''

Mısırlı yıldızın Türkiye kariyerindeki bu muazzam yükselişi yalnızca yerel basında değil, dünya spor medyasında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle İngiliz basını, Salah'ın derbilerdeki üstün performansını yakından takip ediyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, tecrübeli futbolcunun son dönemdeki derbi performansına dikkat çekerek, "Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da taraftarlarını üzdü" değerlendirmesinde bulundu.