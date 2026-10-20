Manchester City\'ye futbol tarihini sarsacak ceza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, mali kural ihlallerine ilişkin yürütülen disiplin sürecinde ağır yaptırımlarla karşı karşıya. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre kulübe, Premier Lig'den Championship'e düşmesine yol açabilecek büyüklükte puan silme cezası uygulanması gündemde. Olası yaptırımın İngiliz futbol tarihinin en ağır cezalarından biri olabileceği değerlendiriliyor.

İKİ SEZON CHAMPIONSHIP'TE KALABİLİR

Haberde, Manchester City'ye verilebilecek cezanın yalnızca mevcut sezonla sınırlı kalmayabileceği belirtildi. Kulübün bir sonraki sezonuna da yansıyacak ek puan silme yaptırımıyla karşılaşabileceği öne sürüldü.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Manchester City'nin Championship'te en az iki sezon geçirmek zorunda kalabileceği ifade edildi. İngiliz futbolunun dördüncü seviyesi olan League Two'ya doğrudan düşürülmesi ihtimali ise düşük görülüyor.

YÜKLÜ PARA CEZASI DA GÜNDEMDE

Manchester City'nin karşı karşıya kalabileceği yaptırımlar arasında yüksek miktarda para cezası da bulunuyor. Daily Mail'in soruşturma sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre puan silme ve para cezası birlikte uygulanabilir. Ancak yaptırımların kapsamı ve uygulanacağı tarih henüz kesinleşmiş değil.

DOKUZ YILLIK MALİ İHLAL DOSYASI

Premier Lig yönetiminin 29 Eylül 2026'da açıkladığı belirtilen bağımsız komisyon kararında, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki mali faaliyetleri ele alındı. Komisyonun, kulübü ticari anlaşmalar üzerinden gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise düşük göstermekten sorumlu bulduğu aktarıldı. Manchester City'nin mali harcama kurallarını ihlal ettiği ve soruşturma sürecindeki iş birliği yükümlülüklerinin önemli bölümünü yerine getirmediği de kararda yer alan tespitler arasında gösterildi.

MANCHESTER CITY KARARA İTİRAZ ETTİ

Manchester City'nin, bağımsız komisyonun kararına karşı 1 Ekim 2026'da itiraz başvurusunda bulunduğu belirtildi. Kulüp, hakkındaki suçlamaları reddederek kararda hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu savundu. Suçsuzluğunu kanıtlayacak delillere sahip olduğunu açıklayan İngiliz ekibi, sürecin devam etmesi nedeniyle ayrıntılı değerlendirmelerden kaçındı.

GÖZLER OCAK 2027'YE ÇEVRİLDİ

Daily Mail'in haberine göre itiraz incelemesi Ocak 2027'ye kadar uzayabilir. Premier Lig yönetiminin olası yaptırımların itiraz süreci tamamlanmadan açıklanmasını istediği de öne sürüldü. Manchester City'ye uygulanabilecek puan silme cezasının miktarı ve takvimi henüz netleşmedi. İngiliz devinin Premier Lig'deki geleceği, disiplin sürecinden çıkacak karara bağlı olacak.