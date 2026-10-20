Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Peru'da LATAM Airlines'a ait yolcu uçağı, kalkış hazırlıkları sırasında motor bölümünden yükselen alevlerle büyük paniğe neden oldu. Uçağın sol kanadının altından alevlerin yükseldiği anlar kameraya yansırken, havalimanında acil durum prosedürleri devreye sokuldu. Yolcular tedbir amacıyla tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı.

KALKIŞA HAZIRLANIRKEN MOTOR BÖLÜMÜ ALEV ALDI

Olay, 19 Ekim sabahı Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. LATAM Airlines'ın LA2302 sefer sayılı, Lima'dan Piura kentine gitmeye hazırlanan Airbus A320 tipi yolcu uçağının sol motor ve kanat bölümünde yangın çıktı.

Yerel saatle 05.45 sıralarında yaşanan olayda, henüz havalanmayan uçakta kalkış işlemleri durduruldu. Havalimanı itfaiyesi, alevlere müdahale etmek üzere harekete geçti.

YOLCULARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Havalimanında kaydedilen görüntülerde uçağın sol kanadının altından yoğun duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Kanat yakınındaki koltukta oturan bir yolcunun çektiği görüntülerde ise yangının uçak içerisinden de görülebildiği dikkat çekti.

Yerel basına konuşan bir yolcu, pilotun kalkış anonsu yaptığını ve motorların çalıştırılmasının ardından yangının başladığını anlattı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, YARALANAN OLMADI

Yangının ardından havalimanı itfaiyesi uçağa müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. LATAM Airlines, uçaktaki yolcuların güvenlik amacıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Yetkililer olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını duyurdu. Havayolu şirketi, etkilenen yolculara destek sağlandığını ve seyahatlerine devam edebilmeleri için alternatif uçuşlara yönlendirildiklerini bildirdi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

LATAM Airlines, olayın kalkış öncesinde yaşanan beklenmedik bir teknik sorun nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için uçakta teknik inceleme başlatıldı.

Şirket, yolcuların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgularken havalimanındaki diğer uçuşların olaydan etkilenmediği bildirildi.

BİR HAFTADA İKİNCİ HAVACILIK OLAYI

Peru Kamu Denetçiliği Kurumu, aynı havayolu şirketine ait uçaklarda bir haftadan kısa süre içerisinde ikinci kez ciddi bir teknik sorun yaşandığına dikkat çekti.

16 Ekim'de Lima'dan Brezilya'nın Sao Paulo kentine giden bir LATAM uçağı, uçuş sırasında kabin basıncı sorunu yaşaması üzerine Lima'ya geri dönmek zorunda kalmıştı. O uçaktaki 200'den fazla yolcu başka bir uçağa aktarılmıştı.

Üst üste yaşanan olayların ardından Peru'daki yetkili kurumlar, havacılık denetimlerinin artırılması ve her iki olayın nedenlerinin ayrıntılı biçimde araştırılması çağrısında bulundu.