Üsküdar\'da seçim günü! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan başkanvekilliği seçim sürecinde belediye meclisi üçüncü kez toplandı.

Son olarak başkanvekilliği görevini yürüten Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine İstanbul Valiliği yeni seçim yapılması için çağrıda bulundu.

Saat 10.00'da başlayan toplantıda, yeni başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla seçim süreci başlatıldı.

CHP VE YENİ PARTİ ADAY ÇIKARMADI

Seçim öncesinde CHP ve YENİ Parti'nin ayrı ayrı aday göstermesi beklenirken iki partiden de aday çıkmadı.

YENİ Parti, oylamaya katılmama kararı aldığını duyurdu. CHP de başkanvekilliği için aday göstermedi.

Böylece AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Muhammed Emin Sarıoğlu seçime tek aday olarak katıldı. İlk tur oylaması saat 10.40'ta başladı.

MECLİSTEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Paylaşılan son üye dağılımına göre Üsküdar Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 23, CHP'nin 9 ve YENİ Parti'nin 9 üyesi bulunuyor.

Cumhur İttifakı'nın tek adayı olan Muhammed Emin Sarıoğlu'nun başkanvekili seçilip seçilmeyeceği, oylamanın tamamlanmasıyla netleşecek.

ÜSKÜDAR'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmış, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

5 Ağustos'ta yapılan ilk seçimde CHP'li Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkanvekili seçilmişti. Ancak mahkeme, seçim kararının yürütmesini durdurmuştu.

8 Eylül'de yenilenen seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, dördüncü turda 23 oy alarak başkanvekili olmuştu.

Gültekin'in 15 Ekim'de Ankara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine belediye meclisinde yeniden seçim yapılması kararlaştırılmıştı.