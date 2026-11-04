Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor - Son Dakika
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Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

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Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
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Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin düşmesi, sevilen dizilerin yayın akışını değiştirdi. Geçtiğimiz hafta 6 dizinin yeni bölümü ekrana gelmezken, Galatasaray-Stuttgart maçının oynandığı 3 Kasım akşamında da 4 yapım izleyiciyle buluşmadı. Reklam kuşaklarının yüzde 40'ının boş kaldığı iddia edilirken, kanalların yapımcılardan maliyetleri düşürmelerini istediği belirtildi.

Türk televizyonlarında son yılların en dikkat çekici ekonomik krizlerinden biri yaşanıyor. Artan yapım maliyetleri ve azalan reklam gelirleri nedeniyle kanallar, yüksek bütçeli dizilerin yayın takvimlerinde değişikliğe gitmeye başladı. Özellikle futbol karşılaşmalarının ve özel etkinliklerin olduğu akşamlarda yeni bölümlerin yayınlanmaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Peş peşe gelen erteleme kararlarının arkasında ise televizyon sektöründeki reklam daralmasının bulunduğu belirtiliyor.

BİR HAFTADA 6 DİZİ EKRANA GELMEDİ

Televizyon kanallarında yaşanan ekonomik sıkıntı, ilk olarak geçtiğimiz haftanın yayın akışlarına yansıdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Show TV'nin Muhtemel Aşk, NOW'ın Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV'nin Sevdiğim Sensin dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşmadı.

Bir gün sonra Show TV'nin sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü de yayınlanmadı. 31 Ekim Cumartesi günü ise Star TV'deki Başkalarının Hayatı ve Kanal D'deki Güller ve Günahlar dizileri ekrana ara verdi. Böylece yalnızca üç gün içerisinde 6 dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarılmış oldu.

GALATASARAY MAÇI NEDENİYLE 4 DİZİ DAHA YAYINLANMADI

Yayın akışındaki değişiklikler yeni haftada da devam etti. 3 Kasım Salı akşamı Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşma, televizyon kanallarının yayın planlarını etkiledi.

TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yerine futbol karşılaşması yayınlanırken, Kanal D'deki Haysiyet, NOW'daki Anne Yarısı ve Star TV'deki Tuzlu Kahve dizilerinin yeni bölümleri de ertelendi.

Özellikle yüksek izlenme oranlarına ulaşması beklenen futbol karşılaşmalarının olduğu günlerde yeni bölüm yayınlamanın ekonomik açıdan riskli görüldüğü ifade edildi.

REKLAM KUŞAKLARININ YÜZDE 40'I BOŞ KALDI İDDİASI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı sektör bilgilerine göre ekim ayında televizyon kanallarının reklam gelirleri son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Saat başına ayrılan 12 dakikalık reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ının dolduğu, kalan yüzde 40'lık bölümün ise boş kaldığı öne sürüldü.

Reklam gelirlerindeki gerilemenin, bölüm maliyetleri milyonlarca lirayı bulan dizilerin finansmanını zorlaştırdığı belirtiliyor. Ancak söz konusu reklam oranları ve 30 yıllık karşılaştırma henüz bağımsız verilerle doğrulanmış değil.

KANALLAR YAPIMCILARDAN İNDİRİM İSTEDİ

Sektörde yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından televizyon kanalları ile yapımcıların temsilcilerinin bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmelerde yapım maliyetlerinin düşürülmesi talebinin gündeme geldiği belirtildi.

Yeni sezonda dizi bölümlerinin maliyetlerinin 20 ila 30 milyon lira arasında değiştiği ifade edilirken, yüksek reyting alan yapımların bile artan giderleri karşılamakta zorlandığı kaydedildi. Bazı oyuncuların ve set çalışanlarının da ücret artışı yapmadan çalışmayı kabul ettiği aktarıldı.

REKLAM BÜTÇELERİ DİJİTALE KAYIYOR

Gazeteci Sina Koloğlu'nun televizyon yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde ise krizin bir başka nedeni ortaya konuldu. Sektör temsilcileri, ekonomik koşullar nedeniyle reklamverenlerin bütçelerini küçülttüğünü ve reklam harcamalarının önemli bir bölümünün dijital platformlara yöneldiğini belirtti.

Geçmiş yıllarda genellikle ocak ve şubat aylarında yaşanan reklam durgunluğunun bu yıl ekim ayında başlaması da sektör açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANMAYACAK MI?

Reklam gelirlerindeki düşüşün sürmesi halinde televizyon kanallarının özellikle önemli futbol karşılaşmaları ve özel etkinliklerin olduğu günlerde dizilerin yeni bölümlerini ertelemeye devam edebileceği belirtiliyor.

Ancak bütün kanalları kapsayan, yeni bölümlerin yayınlanmasını durdurmaya yönelik ortak ve resmi bir karar açıklanmış değil. Dizilerin bir hafta ekrana gelmemesi de final yaptıkları veya yayından kaldırıldıkları anlamına gelmiyor.

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