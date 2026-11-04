Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor - Son Dakika
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Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor

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Cansu Dere\'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
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Ezel, Sıla ve Sadakatsiz gibi unutulmaz dizilerde rol alan Cansu Dere, yeni projesinden paylaşılan görüntüleriyle dikkat çekti. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun yıllar önceki fotoğraflarıyla son halinin karşılaştırılması, değişmeyen görünümünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Cansu Dere, uzun bir aranın ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat veren ünlü oyuncu, bu kez yeni dizisindeki görüntüleriyle dikkat çekti. 46 yaşındaki Dere'nin geçmiş yıllara ait fotoğraflarıyla son görüntülerinin karşılaştırılması, oyuncunun yıllar içindeki değişimini yeniden merak konusu haline getirdi.

46 YAŞINDAKİ CANSU DERE'NİN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Sıla dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan, Ezel'deki Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere, yıllar içinde pek çok başarılı yapımda rol aldı. Anne dizisinde Zeynep, Şahsiyet'te Nevra ve Sadakatsiz'de Asya karakterlerini canlandıran oyuncu, her projesinde farklı bir görünümle izleyicilerin karşısına çıktı.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor

Son olarak yeni projesinden paylaşılan karelerle dikkat çeken Dere'nin eski ve yeni fotoğrafları arasındaki benzerlik gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun yıllar geçmesine rağmen görünümünü büyük ölçüde koruması, hayranlarından da beğeni topladı.

YENİ DİZİSİNDE ŞEHRAZAT'I CANLANDIRIYOR

Cansu Dere, TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan "Binbir Gece Masalları" dizisinde Şehrazat karakterine hayat veriyor. İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaşan oyuncu, bu kez dönem kostümleri ve gösterişli aksesuarlarıyla izleyici karşısına çıkacak.

Yeni projeden paylaşılan görüntülerde Dere'nin örgülü saçları, işlemeli başlığı ve karakterine özel hazırlanan kostümleri dikkat çekti. Oyuncunun alışılmış tarzından farklı bir görünümle kamera karşısına geçmesi, yeni rolüne yönelik merakı da artırdı.

ESKİ VE YENİ FOTOĞRAFLARI KARŞILAŞTIRILDI

Cansu Dere'nin kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüleriyle Şehrazat karakterine ait fotoğrafları yan yana getirildi. Aradan geçen yıllara rağmen yüz hatlarındaki benzerlik dikkat çekerken, oyuncunun yeni görünümü de beğeni topladı.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor

Televizyon dünyasında uzun yıllardır yer alan Dere, hem oyunculuğu hem de sade tarzıyla tanınan isimler arasında bulunuyor. Ünlü oyuncunun yeni projesinden gelen kareler, hayranlarının geçmişte canlandırdığı karakterleri yeniden hatırlamasına da neden oldu.

TELEVİZYON EKRANLARINA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan Cansu Dere'nin, 2022 yılında final yapan Sadakatsiz dizisinin ardından yeniden ana akım televizyon ekranlarına dönmesi de bekleniyor. Oyuncunun adı, Medyapım tarafından NOW için hazırlanan ve ilk olarak "Mavi Orkide" adıyla duyurulan yeni dizinin başrolü için geçiyor.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı projenin isminin değiştirileceği belirtilirken, dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşmasının planlandığı ifade ediliyor. Ancak projenin kesinleşen oyuncu kadrosu ve yayın tarihi henüz açıklanmadı.

SadakatsizCansu DereMagazinEzelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri Sabri:
    zayıf diye biraz minyon duruyor 0 0 Yanıtla
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