Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak - Son Dakika
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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
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Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Kasım 2026 tarifesi açıklandı. Primlere yüzde 1 zam gelirken İstanbul'da en riskli otomobil sürücülerinin ödeyeceği tutar 59 bin 678 liraya, ticari taksilerde 183 bin 837 liraya yükseldi. 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde ise prim 451 bin 644 lirayı buldu. Sigortasını zamanında yenilemeyen sürücüler, gecikme zammı ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Araç sahiplerinin her yıl yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasında yeni dönem primleri açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Kasım 2026'da geçerli olacak zorunlu trafik sigortası tarifesini yayımladı. Yeni tarifeyle birlikte primler yüzde 1 oranında artarken sürücülerin risk basamaklarına ve araç türlerine göre ödeyeceği tutarlar arasındaki fark dikkat çekti. Bazı araç gruplarında sigorta maliyeti 450 bin lirayı aşarken poliçesini yenilemeyen sürücüleri para cezası ve trafikten men yaptırımı bekliyor.

İSTANBUL'DA OTOMOBİL SİGORTASI 59 BİN LİRAYI AŞTI

NTV'nin haberine göre kasım ayı tarifesine göre İstanbul'da dördüncü basamakta bulunan bir otomobil sürücüsünün zorunlu trafik sigortası primi 19 bin 893 lira oldu. En yüksek risk grubunu temsil eden sıfırıncı basamaktaki sürücülerin ödeyeceği tutar ise 59 bin 678 liraya yükseldi.

Hasarsızlık geçmişi nedeniyle en düşük risk grubunda yer alan sekizinci basamaktaki sürücüler için prim 9 bin 946 lira olarak belirlendi. Böylece İstanbul'da en yüksek ve en düşük risk grubundaki sürücüler arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500'e ulaştı.

ANKARA VE İZMİR'DE DE PRİMLER ARTTI

Başkent Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan yüksek riskli otomobil sürücülerinin zorunlu trafik sigortası primi 57 bin 989 liraya çıktı. En düşük risk grubundaki sekizinci basamak sürücülerinin ödeyeceği tutar ise 9 bin 665 lira oldu.

İzmir'de de benzer bir tablo ortaya çıktı. Kentte sıfırıncı basamak otomobil sigortası 56 bin 300 liraya yükselirken sekizinci basamakta yer alan sürücüler için prim 9 bin 383 lira olarak açıklandı.

TİCARİ TAKSİLERDE SİGORTA MALİYETİ 183 BİN LİRAYI GEÇTİ

Yeni tarifede ticari taksiler için belirlenen primler de önemli tutarlara ulaştı. İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan bir ticari taksinin zorunlu trafik sigortası primi 183 bin 837 lira olurken sekizinci basamakta bu tutar 30 bin 640 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da ticari taksiler için en yüksek prim 178 bin 634 lira, en düşük prim ise 29 bin 772 lira oldu. İzmir'de sıfırıncı basamak primi 173 bin 431 liraya, sekizinci basamak primi ise 28 bin 905 liraya ulaştı.

OTOBÜSLERDE PRİM 451 BİN 644 LİRAYA YÜKSELDİ

Kasım tarifesinde en dikkat çekici rakamlardan biri yolcu otobüslerinde görüldü. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip bir otobüsün sıfırıncı basamaktaki zorunlu trafik sigortası primi 451 bin 644 liraya çıktı.

Aynı araç grubunda sekizinci basamakta bulunan işletmeciler için belirlenen prim ise 75 bin 274 lira oldu. Böylece yüksek riskli otobüslerin sigorta maliyeti 450 bin lira sınırını aşmış oldu.

SİGORTASIZ ARAÇLARA PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan sürücüler yalnızca yüksek primlerle değil, yasal yaptırımlarla da karşı karşıya kalıyor. Habere konu olan 2026 yılı bilgilerine göre sigortasız araç kullanmanın cezası 1.246 lira olarak belirtiliyor. Ayrıca sigorta eksikliği giderilinceye kadar aracın trafikten men edilmesi söz konusu olabiliyor.

Trafik ekipleri, denetim sırasında sigortası bulunmayan sürücülere poliçelerini yaptırmaları için imkan tanıyabiliyor. Ancak bu uygulama, sigorta yaptırma zorunluluğunu veya uygulanabilecek yaptırımları ortadan kaldırmıyor.

Sigortasız bir aracın kazaya karışması durumunda ise sürücü, karşı tarafa verilen zararı kendi imkanlarıyla karşılamak zorunda kalabiliyor. Kaynak metinde bu durum için ayrıca 2 bin 39 liralık ceza tutarı belirtiliyor.

SİGORTAYI GECİKTİRENLERE HER AY YÜZDE 5 EK MALİYET

Zorunlu trafik sigortasını süresi içinde yenilemeyen araç sahipleri için gecikme nedeniyle ek prim uygulaması da bulunuyor. Poliçenin zamanında yaptırılmaması veya yenilenmemesi halinde gecikilen her 30 günlük dönem için yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor.

Gecikme nedeniyle oluşan toplam prim artışı yüzde 50'ye kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin poliçe bitiş tarihlerini takip etmesi, hem olası yaptırımlarla hem de ek sigorta maliyetleriyle karşılaşmamaları açısından önem taşıyor.

İstanbulOtomobilEkonomiTrafikZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    sanki bütün araç sahipleri 451 bin lira verecek gibi algı yaratmışsınız haber ilgi çeksin diye attığınız başlık yalnış 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    87 yıldır alınan resmi haraç. Örnek 20 yıldır hiç bir trafik kazasına karışmamış sürücü bu parayı ödüyorda ödüyor. En azından her yıl yerine trafik kazasına karışmamış sürücüler iki yılda bir yaptırsın ama olur mu ya bütçe ne olacak:)) 0 1 Yanıtla
  • 7cpbkbkwwp 7cpbkbkwwp:
    attığınız başlık ne kadar amatör bir haberci olduğunuzun en büyük göstergesi . 1 0 Yanıtla
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