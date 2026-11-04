AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı'da yeni alana taşındı - Son Dakika
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BBC

AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı'da yeni alana taşındı

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AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı\'da yeni alana taşındı
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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi içerisinde kendisi için hazırlanan yeni bir alana taşındığı AK Parti kaynakları tarafından doğrulandı. Yeni düzenlemenin Öcalan'ın akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşebilmesi amacıyla yapıldığı belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayabileceği ifade edildi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde yeni bir alana nakledildiği bilgisi, AK Parti kaynakları tarafından doğrulandı. BBC Türkçe'ye konuşan iktidar temsilcileri, yeni alanın cezaevinin bir parçası olduğunu vurgularken düzenlemenin devam eden süreç kapsamında yapılacak görüşmelere uygun koşullar sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

"VİLLA YA DA ÖZEL KONUT DEĞİL"

AK Parti kaynakları, Öcalan'ın İmralı Cezaevi içerisinde yeni bir alana taşındığını doğrularken buranın villa veya özel konut olarak tanımlanmasına karşı çıktı. Söz konusu alanın cezaevinin bir parçası olduğunu belirten iktidar temsilcileri, düzenlemenin Öcalan'ın farklı kesimlerle görüşmeler gerçekleştirebilmesi amacıyla yapıldığını ifade etti.

Bir AK Parti kurmayı, yeni alanın hazırlanma gerekçesini, "Bu görüşmeleri infaz odasında yapacak değil. Daha rahat görüşebileceği bir yer olması gerekiyordu" sözleriyle açıkladı.

AKADEMİSYENLER VE GAZETECİLERLE GÖRÜŞMELER YAPILABİLİR

AK Parti kaynaklarına göre Öcalan'ın önümüzdeki günlerde akademisyenler, gazeteciler ve sürece katkı sağlayabilecek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmesi gündemde.

Görüşmelerin yeni hazırlanan alanda yapılması planlanırken kimlerin katılacağı ve ziyaretlerin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

"SÜREÇTE TIKANIKLIK YOK"

BBC Türkçe'ye konuşan AK Parti temsilcileri, DEM Parti'nin süreçte tıkanıklık ve yavaşlama yaşandığı yönündeki değerlendirmelerine de karşı çıktı.

Silahsızlanma ve örgütün bütün bileşenleriyle tasfiyesine yönelik çalışmaların sürdüğünü savunan iktidar kaynakları, güvenlik gerekçeleri nedeniyle sürecin tüm ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılamayacağını belirtti.

Bir AK Parti yöneticisi, "Bir terör örgütünün silah bırakmasından, bir yapının tüm bileşenleriyle dağıtılmasından bahsediyoruz. Bu herkesin gözünün önünde olacak bir iş değil" ifadelerini kullandı.

"YASANIN ÜZERİNDEN DAHA 2,5 AY GEÇTİ"

Sürecin uygulanmasında gecikme yaşandığı yönündeki eleştirileri de değerlendiren AK Parti kaynakları, ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden henüz 2,5 ay geçtiğini belirtti.

İktidar temsilcileri, "Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden daha 2,5 ay geçti, niye gecikmiş olsun?" sözleriyle çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini savundu.

Kaynak: BBC
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