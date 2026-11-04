Sandıkta ağır darbe yiyen Trump\'tan şaşırtan İran itirafı

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de önemli kayıplar yaşaması üzerine Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Fox News'e konuşan Trump, seçim sonuçlarını değerlendirirken şubat ayında başlayan İran savaşının Amerikan ekonomisine ve seçmenlerin tercihlerine etkisine değindi. Artan benzin fiyatlarının Cumhuriyetçilerin seçim performansını olumsuz etkilemiş olabileceğini kabul eden Trump, buna rağmen İran'a yönelik politikasını savundu.

"İNSANLAR BENZİNE DAHA FAZLA PARA ÖDEMEK İSTEMEDİ"

Trump, Amerikan halkının İran'a karşı izlediği politikayı desteklediğini düşündüğünü ancak savaşın yol açtığı ekonomik maliyetlerin seçmenler açısından belirleyici olmuş olabileceğini söyledi.

Fox News'e yaptığı açıklamada Trump, "İnsanlar İran konusunda yaptıklarımı destekliyor ancak muhtemelen bunun kısa vadeli sonucu olarak benzine daha fazla para ödemeyi kabul etmek istemediler" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışı geçici bir sorun olarak değerlendiren Trump, bunun uzun vadede kazanım sağlayacağını savundu. ABD Başkanı, yaşanan ekonomik baskıyı "Uzun vadeli kazanç için kısa vadeli bir sorun" sözleriyle nitelendirdi.

İRAN'A YENİ ASKERİ OPERASYON UYARISI

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde İran'a da mesaj gönderen Trump, Tahran yönetiminin işbirliği yapmaması halinde Amerikan güçlerinin askeri operasyonlarını sürdürebileceğini belirtti.

İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bağlayıcı sınırlamalar içeren bir diplomatik anlaşmanın hala mümkün olduğunu söyleyen Trump, görüşmelerden sonuç alınamaması halinde ABD'nin "işi bitirebileceği" uyarısında bulundu.

Trump'ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğü bir dönemde geldi.

"İSRAİL ARTIK ÇOK ZENGİN, YARDIMA İHTİYACI YOK"

Trump, İsrail'e yapılan Amerikan yardımlarına ilişkin kararını da yineledi. İsrail'in ekonomik açıdan güçlü bir ülke haline geldiğini savunan ABD Başkanı, yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık yardımın artık gerekli olmadığını söyledi.

İsrail'in "oldukça zengin" hale geldiğini belirten Trump, bu ülkeye sağlanan yıllık yardımın sona erdirilmesi yönündeki kararını savundu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuda anlaşmaya vardıklarını ve yardımların yıl sonunda kesileceğini söylemişti.

Bununla birlikte ABD ile İsrail arasında yürürlükte bulunan askeri yardım düzenlemesi yıllık yaklaşık 3,8 milyar dolarlık desteği kapsıyor ve 2028'e kadar devam ediyor. Yardımların bu yıl nasıl sona erdirileceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmiş değil.

DEMOKRATLARIN SEÇİM BAŞARISINI DEĞERLENDİRDİ

Trump'ın açıklamaları, Demokratların Senato'da çoğunluğu kazandığı ve Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu elde etmeye yaklaştığı yönündeki medya projeksiyonlarının ardından geldi.

Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıpları değerlendiren Trump, Demokrat adayların güçlü bir kampanya yürüttüğünü kabul etti. Siyasi rakiplerinin yoğun mücadele verdiğini belirten ABD Başkanı, yeni dönemde Demokratlarla çeşitli konularda işbirliği yapabileceğini söyledi.

Trump, özellikle göçmenlik politikaları dahil olmak üzere birçok başlıkta Demokratlarla ortak çalışma imkanının bulunduğunu ifade etti.

"İKİ YIL BOYUNCA YASALARI VETO ETMEK İSTEMİYORUM"

Trump, Politico'ya yaptığı ayrı açıklamada ise Kongre'deki olası yeni güç dengelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan olarak Kongre'den geçen yasaları veto etme yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Trump, buna rağmen önceliğinin Demokratlarla anlaşarak çalışmak olduğunu belirtti.

Trump, görev süresinin kalan iki yılını yasa tasarılarını veto ederek geçirmek yerine Kongre üyeleriyle işbirliği yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Bu açıklama, Trump'ın seçim öncesinde Demokratların Kongre'de çoğunluğu kazanması halinde veto yetkisini kullanmaya hazır olduğunu belirtmesinin ardından geldi.