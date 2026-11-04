Trump\'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ilk sonuçları küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Demokratların Kongre'de önemli kazanımlar elde etmesiyle doların değer kaybetmesi ve ABD Hazine tahvili getirilerinin gerilemesi, altına yönelik talebi artırdı. Küresel piyasalardaki yükseliş Türkiye'deki altın fiyatlarına da yansıdı.

ONS ALTIN 3 BİN 947 DOLARI AŞTI

Reuters'ın aktardığı verilere göre spot altın, 4 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 07.15 itibarıyla yüzde 0,5 yükselerek ons başına 3 bin 947,49 dolara ulaştı. ABD'de aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,5 artışla 3 bin 958 dolardan işlem gördü.

ABD ara seçimlerinin ilk sonuçlarıyla birlikte doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırdı.

GRAM ALTIN 6 BİN 440 LİRAYA ÇIKTI

Türkiye'de de küresel piyasalardaki yükselişin etkisiyle altın fiyatları güne artışla başladı. Gram altın 6 bin 335 lira seviyesine yükselirken çeyrek altın 10 bin 436 liradan işlem gördü.

4 Kasım sabahı itibarıyla altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın 6.335,51 TL

Çeyrek altın 10.598,00 TL

Yarım altın 21.195,00 TL

Tam altın 42.240,00 TL

Ons altın 4.000.00 dolar

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN İKİ NEDENİ

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altın fiyatlarındaki yükselişte doların değer kaybetmesinin ve ABD tahvil getirilerindeki sert düşüşün belirleyici olduğunu söyledi.

Weston, "Daha zayıf bir ABD doları ve hem nominal hem de reel ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan sert düşüş, altın için açıkça destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Weston ayrıca seçim sonuçlarının ardından Trump yönetiminin daha öngörülemez ve çatışmacı politikalar izleyebileceğine yönelik endişelerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönelttiğini belirtti.

İRAN SAVAŞINDAKİ BELİRSİZLİK DE ETKİLİ

Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise ABD ile İran arasındaki savaşın geleceğine ilişkin belirsizlik oldu.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, iki ülkenin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaktan hala uzak olduğunu söyledi. Trump'ın ABD'nin askeri operasyonlarına yeniden başlama ihtimalini dışlamaması da jeopolitik risklere ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmeler, yatırımcıların altına yönelik güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında alacağı faiz kararına ilişkin beklentiler de yakından takip ediliyor.

Aktarılan CME FedWatch verilerine göre piyasalar, aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 78 olarak fiyatlıyor. Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Yatırımcıların odağında ayrıca cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri bulunuyor. Verilerin Fed'in para politikasına yönelik beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson, ons altında 4 bin dolar seviyesini önemli bir direnç noktası olarak değerlendirdi.

Simpson'a göre altının bu seviyeyi aşması, fiyatlarda yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir.