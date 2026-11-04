Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına sırasında Üsküdar’da bulunan bir caminin minaresine yıldırım düştü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına şans eseri yansıyan görüntülerde, yıldırımın minareye isabet ettiği anlar saniye saniye kayda geçti.