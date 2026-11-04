Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada - Son Dakika
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Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada

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Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
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Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
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İstanbul Üsküdar’da olumsuz hava koşulları sırasında bir cami minaresine yıldırım düştüğü anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına sırasında Üsküdar’da bulunan bir caminin minaresine yıldırım düştü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına şans eseri yansıyan görüntülerde, yıldırımın minareye isabet ettiği anlar saniye saniye kayda geçti.

Cep TelefonuİstanbulÜsküdarGüncelCamiSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    abla benim dizlerimede dokunup bir okur musun yıllardır ağrıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada - Son Dakika
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