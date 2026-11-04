Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada

Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Üsküdar’da olumsuz hava koşulları sırasında bir cami minaresine yıldırım düştüğü anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına sırasında Üsküdar’da bulunan bir caminin minaresine yıldırım düştü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına şans eseri yansıyan görüntülerde, yıldırımın minareye isabet ettiği anlar saniye saniye kayda geçti.
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