Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı

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Dünyaca ünlü banka Antalya\'daki şubesini kapattı
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Çin merkezli bankacılık devi ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Bank Turkey, dijitalleşme ve operasyonel verimlilik stratejisi kapsamında Antalya şubesini kapattı. Şubedeki müşteri hizmetleri ve kurumsal finansman işlemleri diğer merkezlere devredilirken banka, Türkiye genelindeki faaliyetlerini 10 fiziki şube ve dijital bankacılık kanalları üzerinden sürdürecek.

Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye'deki iştiraki ICBC Bank Turkey, şube ağında değişikliğe gitti. Banka, operasyonel yapılanma ve dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda Antalya şubesindeki faaliyetlerini sonlandırdı.

ANTALYA ŞUBESİNİN FAALİYETLERİ SONA ERDİ

Bankanın Antalya'daki şubesinin kapanmasıyla birlikte mevcut müşterilere sunulan hizmetler ve kurumsal finansman işlemleri diğer merkezlere devredildi.

Kararın, bankanın Türkiye pazarından çekilmesi anlamına gelmediği, mevcut faaliyetlerin diğer şubeler ve dijital kanallar üzerinden sürdürüleceği aktarıldı.

TÜRKİYE'DE 10 ŞUBEYLE YOLUNA DEVAM EDECEK

Antalya şubesinin kapanmasının ardından ICBC Bank Turkey'nin Türkiye genelindeki fiziki hizmet ağı 10 noktaya geriledi.

Banka; Adana, Altunizade, Ankara, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Genel Müdürlük Merkez, Söğütözü ve Taksim noktalarında hizmet vermeye devam edecek.

KARARIN ARKASINDA DİJİTALLEŞME STRATEJİSİ VAR

Küresel bankacılık sektörünün aktif büyüklük bakımından önde gelen kuruluşlarından biri olan ICBC'nin Türkiye'deki şube kapatma adımı, bankacılık sektöründe hız kazanan dijital dönüşüm süreciyle ilişkilendiriliyor.

Bankalar, operasyonel maliyetlerini azaltmak ve hizmet süreçlerini hızlandırmak amacıyla fiziki şube ağlarını yeniden yapılandırırken mobil ve internet bankacılığına daha fazla ağırlık veriyor. ICBC Bank Turkey de Antalya şubesinin kapanmasının ardından müşterilerine diğer şubeleri ve dijital kanalları üzerinden hizmet sunmayı sürdürecek.

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