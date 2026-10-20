Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

Ülkemizdeki din tüccarlığının geldiği seviye!!bayan kuaförünüde,içki satılan Tekel bayii açılışınıda dua ile yapıyorlar, Münafıklar ülkesi olduk iyice!!

sade vatandaş:

ne var bunda adam fon,borsa dolandırıcılığı yapmıyor hakkı olmayan ballı maaş kıyak emekli aylığı almıyor işletme açıyor vergi verecek o kadar haram varki haramda ona sıra hiç gelmez gelene kadar kıyamet kopar.o kıyamette malum yere gidenlerde malum camia ve cemaatten olur. o değilde acaba benim uzun mavi paçalı donumdanda satıyorklarmı acaba varsa yolum oraya düşerse bir kaç tane alırım.