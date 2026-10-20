Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı - Son Dakika
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Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

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Çorum'un Alaca ilçesinde fantezi iç giyim mağazası, belediye başkanı ve ilçe protokolünün de katıldığı dualı törenle açıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde fantezi iç giyim üzerine hizmet verecek olan yeni bir mağazanın açılışı, ilçe protokolünün katılımı ve dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

İLÇE PROTOKOLÜ AÇILIŞTA BULUŞTU

Alaca'daki mağaza açılışına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Odabaş, Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, Yılmaz ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

KURDELEYİ BELEDİYE BAŞKANI KESTİ

Dualar edildikten sonra açılış kurdelesi Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi. İş yerinin ilçeye ve işletme sahiplerine hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • mücahid mücahid:
    Ülkemizdeki din tüccarlığının geldiği seviye!!bayan kuaförünüde,içki satılan Tekel bayii açılışınıda dua ile yapıyorlar, Münafıklar ülkesi olduk iyice!! 16 1 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Mucahid...helal sana ya...simdi saldiriya gecerler moloztaslar..bakalim ilk moloztas kim olacak...Vatani savunuyoruz dini savunuyoruz, siyonist diyorlar, yunan diyorlar, provakatorsun diyorlar..hay sizin....tam moloztas 3 1
    sade vatandaş sade vatandaş:
    ne var bunda adam fon,borsa dolandırıcılığı yapmıyor hakkı olmayan ballı maaş kıyak emekli aylığı almıyor işletme açıyor vergi verecek o kadar haram varki haramda ona sıra hiç gelmez gelene kadar kıyamet kopar.o kıyamette malum yere gidenlerde malum camia ve cemaatten olur. o değilde acaba benim uzun mavi paçalı donumdanda satıyorklarmı acaba varsa yolum oraya düşerse bir kaç tane alırım. 2 1
    Abdullah Abdullah:
    Ak fantazilerde buluşmuşlar, akşama hazırlık yapmışlar. 0 0
  • Serkan Aygun Serkan Aygun:
    Abarmayın ne var bunda haber yapacak 1 6 Yanıtla
  • Ayhan KURT Ayhan KURT:
    Rahmetli haydar dümen bugünleri göremeden gitti 6 0 Yanıtla
    Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo:
    Şu yorum haberden daha değerli 0 0
  • Bülent Sanal Bülent Sanal:
    cahillik diz boyu 6 0 Yanıtla
  • mrtozkync mrtozkync:
    akp mhp ne beklenir 4 1 Yanıtla
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    CHP'yi unutmuşsun 0 0
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