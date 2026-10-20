Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı - Son Dakika
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Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

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Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
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Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve OVP tahminlerinin de aralarında yer aldığı 5 farklı senaryoda toplam zam oranlarının yüzde 6,67 ile yüzde 8,66 arasında değişebileceği hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılı ocak ayında alacağı zam için yeni hesaplama ortaya çıktı. Fark için gözler enflasyon verilerine çevrilirken, yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam oranı için Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi. Ocak 2027'de yapılacak maaş artışları için hesaplamalar sürerken, yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkını bekliyor. Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıklanan yıl sonu enflasyon beklentisi, maaş artışlarına ilişkin yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.

ENFLASYON FARKI İÇİN 3 VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Temmuz, ağustos ve eylül verilerinin ardından ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

MERKEZ'DEN YENİ İPUCU VE PİYASA BEKLENTİSİ

Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılanların tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu. Piyasa katılımcılarına göre 6 aylık enflasyon yaklaşık olarak yüzde 10,08 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 2,88 enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR İÇİN PİYASA SENARYOSU

Temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşının, ocak zammının yüzde 8,02 olması halinde 75 bin 856 liraya ulaşması bekleniyor. Memur emeklilerinin en düşük aylığı da aynı zam senaryosuna göre hesaplandı. Buna göre temmuz ayında 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 55 liraya yükselmesi öngörülüyor.

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR VE TAHMİNLER

Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor:

  • TCMB Yıl Sonu Beklentisi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseldi. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak. Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 631 liraya çıkacak.
  • Orta Vadeli Program (OVP) Senaryosu: OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde olacağı hesaplanıyor. Bu senaryoya göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yaklaşık yüzde 7'ye ulaşması bekleniyor. Hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükselebilecek.
  • AA Finans Beklenti Anketi: AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 oldu. Bu tahmin doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 2,91 enflasyon farkı oluşabileceği, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yüzde 8,05'e ulaşabileceği hesaplanıyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 75 bin 877 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 65 TL'ye yükselebilecek.
  • Finansal Kurumlar Birliği Araştırması: Finansal Kurumlar Birliği araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,39 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,73 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yüzde 8,66'ya çıkabileceği hesaplanıyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının 76 bin 305 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 257 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.

İşte meslek meslek zam tablosu;

<a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a>, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Merkez BankasıEkonomiGüncelMemurPolisZamOVPSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • 27kadir2763 27kadir2763:
    haber bulamıyorlar haber yapmak için haber yapıyorlar 1 0 Yanıtla
  • Bülent Sedef Bülent Sedef:
    Daha küçük ve daha renkli yapsaydınız biraz daha silik yazsaydınız böyle çok net okunuyor. 0 0 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    korkudan yoruma açmadığınız haberleri yoruma açın önce. 0 0 Yanıtla
  • Kerem saygılı Kerem saygılı:
    Son dakika bırak vatandaşın gazını alma taktiklerini yüzyılın soygunu, vurgunu olmuş sen başka haberler yapıyorsun. 0 0 Yanıtla
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