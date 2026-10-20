Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göz, ten ve saç renklerinin yazıldığı kataloglar üzerinden kadınların fotoğraflarla seçildiği yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada tekstil işçiliğinden örgüt liderliğine yükselen kadın şüphelinin 41 donör üzerinden 811 kez yumurta satışı yaptırdığı ortaya çıkarıldı.

Yasa dışı üreme hücresi ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen dev operasyonda şok edici detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında potansiyel müşterilerin, donör kadınları fotoğraflardan seçtiği, oluşturulan özel katalogda kadınların saç renginden göz rengine kadar tüm fiziksel verilerinin kayıt altına alındığı belirlendi.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERE GÖRE "DONÖR KATALOĞU" OLUŞTURMUŞLAR

NTV'de yer alan habere göre; Örgüt liderinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerine ilişkin hazırlanan özel bir katalog ele geçirildi. Biyolojik olarak annenin doğuran değil yumurta hücresi kullanılan kişi olması sebebiyle, örgütün donör kadınların verilerini pazarlamak üzere arşivlediği saptandı. Kataloğa kan grubu, göz rengi, ten rengi ve saç rengi gibi detaylar eklenerek müşterilere sunulduğu ve talep edilen bu fiziksel özelliklere göre özel fiyat tarifeleri belirlendiği tespit edildi.

Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar

CİMER İHBARIYLA BAŞLADI, ULUSLARARASI AĞ DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada; Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Güurcistan bağlantılı yasa dışı ticaret ağı tespit edildi. HTS ve MASAK kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında 41 donör kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği, hücrelerin tanesinin 60-80 euro arasında alıcı bulduğu saptandı.

Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar

TEKSTİL İŞÇİLİĞİNDEN ÖRGÜT LİDERLİĞİNE

Operasyonun arka planındaki süreç de netleşti. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen Hacer T.'nin 2020 yılına kadar tekstil işçisi olarak çalıştığı, bir arkadaşı aracılığıyla ilk olarak donörlüğe başladığı öğrenildi. Zamanla sistemi öğrenip yeni kızlar bularak komisyon almaya başlayan şüphelinin, ilaç tedariki sağlayan Muharrem Ş. ile birliktelik kurarak organizasyonun başına geçtiği belirlendi. Türkiye'deki bazı doktorlarla anlaşıp kayıt dışı süreçleri yöneten şebekenin, 6 yıl içerisinde donörlükten örgüt liderliğine uzanan bir yapı kurduğu anlaşıldı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 42 GÖZALTI

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 42 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
İstanbulTekstilGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • izzet karakuş izzet karakuş:
    Vergisini verseydi sorun çıkmazdı bence ?? 6 0 Yanıtla
  • Bayram AKINCI Bayram AKINCI:
    kadının 800 tane çocuğumu var şimdi ? 4 0 Yanıtla
  • Fatih . Fatih .:
    PEHHHHHHH BİRDE BU ÇIKTI. NASIL İNSANLARSINIZ SİZ YAAA. OPERASYONNNN ÇOCUĞU HEPSİ 4 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    ya estetik varsa ne saçma inek tohumu satar gibi katalok olusturmuslar anasını babasını irkinida yazmislarmi kataloga 1 0 Yanıtla
  • Arzu Ateş Arzu Ateş:
    Dr.Aidin Salih yıllar önce kitabında özellikle tüp bebeklerin büyük kısmnın ( yabancı ülkede tedavi görenler için ) gerçek anne babası o aile değil diye yazmıştı diye hatırlıyorum 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da... Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Sergen Yalçın’ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
11:06
Beşiktaş’ta Italiano için ayrılık iddiası Kaderini 3 maç belirleyecek
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:57:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei