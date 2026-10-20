Üsküdar'da başkan vekili seçimi öncesi AK Parti-MHP ortak adayı Sarıoğlu oldu - Son Dakika
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Üsküdar'da başkan vekili seçimi öncesi AK Parti-MHP ortak adayı Sarıoğlu oldu

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Üsküdar\'da başkan vekili seçimi öncesi AK Parti-MHP ortak adayı Sarıoğlu oldu
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Üsküdar Belediyesi'nde, 15 Ekim'de trafik kazasında hayatını kaybeden başkan vekili Dündar Ziya Gültekin'in yerine yeni başkan vekili seçimi için meclis toplandı. Seçim öncesinde AK Parti ve MHP gruplarının ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğu duyuruldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi 8 Eylül'de toplandı. CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday göstermişti. 4'üncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP/Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy almıştı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Dündar Ziya Gültekin olmuştu.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti. İstanbul Valiliği, Gültekin'in hayatını kaybetmesi üzerine yeni belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nin bugün saat 10.00'da toplanması için çağrı yapmıştı. Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilinin seçilmesi için bugün toplandı.

Seçim öncesinde AK Parti ve MHP gruplarının ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğu duyuruldu.

Kaynak: DHA
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