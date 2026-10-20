Şamil Tayyar\'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın

Türkiye'nin gündemindeki fon skandalına ilişkin tartışmalar sürerken ekonomi yönetiminden iki önemli ayrılık haberi geldi.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün sağlık sorunları nedeniyle istifa kararı aldığı belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in de Bakan Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini sunduğu bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni ayrılıkların yaşanabileceği mesajını verdi.

"DOĞRU AMA GEÇ KALMIŞ HAREKETLER"

Tayyar, iki ismin görevlerinden ayrılma kararlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifası, Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emekliye ayrılması, doğru ama geç kalmış hareketler."

Tayyar, fon skandalıyla ilişkilendirilen ekonomi yöneticilerinin görevlerinden ayrılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğini öne sürdü.

"BAŞKA GİDECEKLER DE VAR"

Ekonomi bürokrasisinde yeni ayrılıkların yaşanabileceğini savunan Tayyar, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Başka gidecekler de var. Hiç uzatmadan, külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar."

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN DA KORUMAZ"

Tayyar, paylaşımının sonunda söz konusu yöneticilere yönelik uyarısını daha da sertleştirdi:

"Bu toplumsal rüzgar karşısında hiç kimse duramaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da korumaz. Uzatmayın."

İŞTE YENİ ATAMA VE GÖREVDEN ALMALAR

Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki kararla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, 9 Mayıs 2026'da atandığı görevden alındı. Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütçü, İbrahim Ömer Gönül'ün yerine getirilmişti. Diğer yandan İbrahim Ömer Gönül de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanlığı görevinden alındı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise, Bakan Şimşek’e emeklilik dilekçesini sunmuştu.

Resmi Gazete'deki kararlara göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Kutluhan Taşkın atandı. Taşkın, 21 Mayıs 2021'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığına da Şinasi Candan atandı. Candan, Ekim 2023'ten bu yana Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.