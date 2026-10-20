Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şamil Tayyar\'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili Şamil Tayyar, SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifası ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emeklilik dilekçesi vermesinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Fon skandalıyla ilişkilendirilen ekonomi yöneticilerini hedef alan Tayyar, "Başka gidecekler de var. Hiç uzatmadan, külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur" dedi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söz konusu isimleri korumayacağını savundu.

Türkiye'nin gündemindeki fon skandalına ilişkin tartışmalar sürerken ekonomi yönetiminden iki önemli ayrılık haberi geldi.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün sağlık sorunları nedeniyle istifa kararı aldığı belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in de Bakan Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini sunduğu bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni ayrılıkların yaşanabileceği mesajını verdi.

"DOĞRU AMA GEÇ KALMIŞ HAREKETLER"

Tayyar, iki ismin görevlerinden ayrılma kararlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifası, Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emekliye ayrılması, doğru ama geç kalmış hareketler."

Tayyar, fon skandalıyla ilişkilendirilen ekonomi yöneticilerinin görevlerinden ayrılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğini öne sürdü.

"BAŞKA GİDECEKLER DE VAR"

Ekonomi bürokrasisinde yeni ayrılıkların yaşanabileceğini savunan Tayyar, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Başka gidecekler de var. Hiç uzatmadan, külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar."

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN DA KORUMAZ"

Tayyar, paylaşımının sonunda söz konusu yöneticilere yönelik uyarısını daha da sertleştirdi:

"Bu toplumsal rüzgar karşısında hiç kimse duramaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da korumaz. Uzatmayın."

İŞTE YENİ ATAMA VE GÖREVDEN ALMALAR

Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki kararla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, 9 Mayıs 2026'da atandığı görevden alındı. Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütçü, İbrahim Ömer Gönül'ün yerine getirilmişti. Diğer yandan İbrahim Ömer Gönül de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanlığı görevinden alındı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise, Bakan Şimşek’e emeklilik dilekçesini sunmuştu.

Resmi Gazete'deki kararlara göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Kutluhan Taşkın atandı. Taşkın, 21 Mayıs 2021'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığına da Şinasi Candan atandı. Candan, Ekim 2023'ten bu yana Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındıHakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildiSPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Holding'e TMSF kayyum atandıFon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Holding'e TMSF kayyum atandı SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı? İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüşİstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
Sermaye Piyasası KuruluRecep Tayyip ErdoğanFon SoruşturmasıŞamil TayyarFon kriziEkonomiMaliyeGüncelGündemSon Dakika

İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
Güllü’nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam Güllü'nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam
Thomas Reis’ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Sevgili dehşeti Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti 5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, bina giriş çıkışlara kapatıldı
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, bina giriş çıkışlara kapatıldı
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
08:13
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sınavlarda yeni dönem başlıyor
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor
07:23
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
07:11
Araç sahiplerine müjde Benzine dev indirim pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı
07:04
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
06:45
İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan Yunanistan detayı dikkat çekti
İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti
06:30
Kim’in öldüğü iddiası dünyayı sarstı Halef tartışması başladı
Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı
03:59
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
23:40
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
23:32
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 08:49:58. #7.13#
SON DAKİKA: Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei