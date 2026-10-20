Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus - Son Dakika
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Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus

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ABD'nin Arizona eyaletinde tuvaleti kullanmak istediğini söyleyerek eve giren 20 yaşındaki Adrian Ayala, bir yaşındaki kızıyla yalnız olan Bella Torres'e saldırdı. Kızını korumak için saldırganla boğuşan genç annenin Ayala'yı yumruklayarak uzaklaştırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Arizona eyaletinde, evine girerek kendisine saldıran 20 yaşındaki Adrian Ayala'ya karşı mücadele eden Bella Torres, bir yaşındaki kızını korumak için saldırganla boğuştu. Tuvaleti kullanmak istediğini söyleyerek eve giren şüpheli, genç anneyi boğazından yakaladı. Torres'in saldırganı yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüphelinin avukatı mahkemede olayın önceden kararlaştırılmış bir rol yapma senaryosu olduğunu savundu.

TUVALETİ KULLANMAK İSTEDİ, BOĞAZINA SARILDI

Olay, ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Buckeye kentinde cuma günü meydana geldi. Bella Torres, çocuklarıyla birlikte Cadılar Bayramı etkinliğine hazırlanırken eşi, Shrek kostümüyle yakındaki bir mağazaya gitti.

Evde bir yaşındaki kızıyla yalnız kalan Torres, kapı alarmının çalması üzerine eşinin döndüğünü düşündü. Ancak kapıyı açan kişi hiç tanımadığı bir adamdı.

Torres, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Tek söylediği şey 'Tuvaletinizi kullanabilir miyim?' oldu. Tuvalet kelimesini söyler söylemez üzerime doğru atıldı ve boğazımı yakaladı."

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus

BİR YAŞINDAKİ KIZINI KORUMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Genç kadın ile saldırgan arasında mutfakta başlayan boğuşma banyoya kadar devam etti. Torres, saldırganın bir yaşındaki kızına tekme attığını ve kendisinden kıyafetlerini çıkarmasını istediğini anlattı.

Kızının tehlikede olduğunu gören anne, saldırgana karşı koyarak kurtulmaya çalıştı.

Torres, "İlk içgüdüm onu korumaktı" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus

SALDIRGANI YUMRUKLADI, YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Bir fırsatını bularak saldırganın elinden kurtulan Torres, açık kalan kapıya doğru koştu ve yardım istemek için bağırmaya başladı.

Genç kadının çığlıklarını duyan komşusu polisi aradı. Bu sırada evin dışına taşan mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Torres'in saldırganı yumrukladığı ve geri ittiği görüldü. Genç kadın, "Senin neyin var?" diye bağırırken şüpheli, "Uyuşturucu kullanmıştım. Uyuşturucu etkisindeyim" yanıtını verdi.

Şüpheli daha sonra Torres'in eşinin kendisini gönderdiğini söyledi. Ancak genç kadının eşinin adını sorması üzerine cevap veremedi.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus

EŞİNİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Olay sırasında eve dönen Torres'in eşi, saldırganın bulunduğu yere doğru ilerledi. Bunun üzerine şüpheli koşarak uzaklaştı.

Yaşadığı dehşetin ardından güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan Torres, hem çevrede yaşayanları uyarmak hem de saldırganın yakalanmasına yardımcı olmak istedi.

Görüntüleri izleyen şüphelinin bir yakını, 20 yaşındaki Adrian Ayala'yı tanıyarak polise bilgi verdi. Ayala kısa süre sonra gözaltına alındı.

AVUKATINDAN ŞAŞIRTAN SAVUNMA: ROL YAPMA SENARYOSUYDU

Pazar günü hakim karşısına çıkarılan Ayala'nın avukatı, olayın büyük bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savundu.

Avukat, müvekkilinin Torres'in eşiyle Reddit üzerinden iletişim kurduğunu ve iki erkek arasında önceden kararlaştırılmış bir rol yapma senaryosu bulunduğunu iddia etti.

Savunmaya göre Ayala, genç kadının da bu senaryodan haberdar olduğunu ve rıza gösterdiğini düşünüyordu.

Ancak hakim, bu açıklamanın saldırıyı haklı çıkarmayacağını belirterek, "Kocası ona eve girip bunları yapabileceğini söylemiş olsa bile bu bir savunma değildir" dedi.

Mahkeme, ağırlaştırılmış saldırı, konut dokunulmazlığını ihlal ve cinsel saldırı dahil çeşitli ağır suçlamalar yönünden yargılamayı sürdürecek yeterli şüphe bulunduğuna karar verdi.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus

GENÇ ANNE İDDİALARI REDDETTİ

Bella Torres, şüphelinin avukatının ortaya attığı senaryoyu kesin bir dille reddetti. Ne kendisinin ne de eşinin Ayala'yı tanıdığını söyleyen genç kadın, saldırganın daha önce mahalledeki başka evlerin çevresinde de görüldüğünü anlattı.

Yaşadığı olayın ardından büyük korku duyduğunu belirten Torres, ailesinin güvenliğini sağlamak için evine daha fazla kamera taktıracağını açıkladı.

25 BİN DOLARLIK KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme kayıtlarına göre Adrian Ayala, 25 bin dolarlık kefalet teminatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin rol yapma senaryosuna ilişkin savunmasını araştırmak amacıyla hem Ayala'nın hem de Torres'in telefonlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Yorumlar (1)

  • Murat OKUYAN Murat OKUYAN:
    Sizin yaptığınız habere. Şarlatanlık yapmayın, haber yapın Türkiye de haber değeri nedir bunun, 0 0 Yanıtla
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