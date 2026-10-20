Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı

ABD ile İran arasında tırmanan askeri ve siyasi gerilim, dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı gündemin merkezine taşıdı. Boğazdaki sevkiyatın durmasıyla küresel enerji arzına ilişkin endişeler artarken, brent petrolün varil fiyatı 110 dolar seviyesine yaklaştı.

TRUMP'IN ADIMLARI PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

Petrol piyasalarındaki yükseliş, Washington yönetiminden gelen açıklamaların ardından yerini düşüşe bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik çözüm yönündeki mesajları ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların askıya alınması, piyasalardaki arz endişelerini hafifletti. Bu gelişmelerin ardından brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesine kadar geriledi.

BENZİNE 4 LİRA 30 KURUŞ İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdığı belirtildi. 20 Ekim Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 4 lira 30 kuruşluk indirime gidildi.

İndirim sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatları yeniden şekillendi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

- Benzin: 79 lira 60 kuruş

- Motorin: 96 lira 70 kuruş

- LPG: 41 lira 20 kuruş

İstanbul Anadolu Yakası

- Benzin: 79 lira 40 kuruş

- Motorin: 96 lira 50 kuruş

- LPG: 40 lira 60 kuruş

Ankara

- Benzin: 80 lira 60 kuruş

- Motorin: 97 lira 80 kuruş

- LPG: 41 lira 29 kuruş

İzmir

- Benzin: 80 lira 80 kuruş

- Motorin: 98 lira

- LPG: 41 lira 20 kuruş