Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı

Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle 110 dolara yaklaşan brent petrol, Trump yönetiminin attığı adımların ardından 105 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 20 Ekim itibarıyla benzine 4 lira 30 kuruş indirim yapılırken, litre fiyatı İstanbul'da 79 lira 40 kuruşa, Ankara'da 80 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 80 lira 80 kuruşa kadar geriledi.
ABD ile İran arasında tırmanan askeri ve siyasi gerilim, dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı gündemin merkezine taşıdı. Boğazdaki sevkiyatın durmasıyla küresel enerji arzına ilişkin endişeler artarken, brent petrolün varil fiyatı 110 dolar seviyesine yaklaştı.
TRUMP'IN ADIMLARI PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ
Petrol piyasalarındaki yükseliş, Washington yönetiminden gelen açıklamaların ardından yerini düşüşe bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik çözüm yönündeki mesajları ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların askıya alınması, piyasalardaki arz endişelerini hafifletti. Bu gelişmelerin ardından brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesine kadar geriledi.
BENZİNE 4 LİRA 30 KURUŞ İNDİRİM
Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdığı belirtildi. 20 Ekim Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 4 lira 30 kuruşluk indirime gidildi.
İndirim sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatları yeniden şekillendi.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 79 lira 60 kuruş
- Motorin: 96 lira 70 kuruş
- LPG: 41 lira 20 kuruş
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 79 lira 40 kuruş
- Motorin: 96 lira 50 kuruş
- LPG: 40 lira 60 kuruş
Ankara
- Benzin: 80 lira 60 kuruş
- Motorin: 97 lira 80 kuruş
- LPG: 41 lira 29 kuruş
İzmir
- Benzin: 80 lira 80 kuruş
- Motorin: 98 lira
- LPG: 41 lira 20 kuruş
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