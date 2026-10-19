Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş’ı 2-0'lık skorla devirirken, takımın yeni teknik direktörü Thomas Reis elde ettiği başarıyla kulüp tarihine adını yazdırdı.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından bordo-mavili takımın dümene geçen Thomas Reis, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Alman teknik adam, Trabzonspor başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını da kazanan ilk yabancı teknik direktör unvanını elde ederek kulüp tarihine geçti.

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde çıktığı resmi müsabakalarda şu sonuçları aldı: