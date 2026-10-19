Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Thomas Reis\'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Beşiktaş maçının ardından takımını tebrik ederek herkesin koşup savaştığını belirtti. Deneyimli hoca, ''Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz'' dedi.

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES KOŞTU VE SAVAŞTI"

Mücadeleyi değerlendiren Thomas Reis, "Takımı tebrik ederim. Soyunma odasında birlik ve aile olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Maç maç gidiyoruz. Sahada herkes birbiri için koştu ve savaştı. Genel olarak bakarsak, ilginç de bir maç oldu aslında..." dedi. 

Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme

"PLAN BUYDU"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Plan disiplinli olabilmekti... Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk ve biz de iyi savunduk. Futbol da oynamalısınız, her zaman böyle kazanamazsınız. Geçiş de oynamalısınız. Beşiktaş güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım. Biz üzerimize düşeni iyi yaptık ve savunmada da iyiydik." ifadelerini kullandı. 

Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme

"BUNU İYİ KULLANMALIYIZ"

Savunma gücüne dikkat çeken deneyimli isim, "Beşiktaş maçı öncesi Finlandiya'ya uzun bir yolculuk yaptık. Hücumda iyi oyuncularımız var ama maç kazanmak için iyi de savunma yapmalısınız. Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz." yorumunda bulundu. 

Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçtiThomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığıOzan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyetBeşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktıOnana, Beşiktaş'ı tek başına yıktı Derbi golcüsü Salah! Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup ettiDerbi golcüsü Salah! Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti
Thomas ReisTrabzonsporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Trabzonspor’dan tepki çeken Salah koreografisi Trabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisi
23:25
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
22:55
Ozan Tufan’dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı
22:46
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
20:47
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 23:28:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei