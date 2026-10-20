Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı. - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.

HAZİNE BAKANLIĞINDA YENİ ATAMA

Fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler sürerken ekonomi yönetimindeki kilit kadrolara yenileri ekleniyor. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirilmesinin ardından bakanlık yönetimine bir isim daha dahil oldu.

KUTLUHAN TAŞKIN YENİ BAKAN YARDIMCISI

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı. Böylece bakanlık bürokrasisinde son dönemde ikinci kritik atama gerçekleşmiş oldu.

BAKAN YARDIMCISI ÇELİK, EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNDU

Öte yandan fon skandalının yankıları sürerken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu. Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

KUTLUHAN TAŞKIN KİMDİR?

Kutluhan Taşkın, 1978 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir’de tamamlayan Taşkın, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2007-2009 yılları arasında ABD’deki Cornell Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yaptı.

2011-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığını yürüten Taşkın, 2016-2018 döneminde Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür Vekili olarak görev aldı.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Taşkın, aynı dönemde Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünü de vekâleten yürüttü. 21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına atandı.

Taşkın, 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Kutluhan Taşkın, kamu yönetimi, stratejik planlama ve ekonomik modelleme alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.

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