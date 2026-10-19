Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram

Çin’in Yunnan eyaletindeki ormanlarda keşfedilen yeni mantar türü, boyutu ve milyonlarca yıllık evrimsel geçmişiyle bilim dünyasının dikkatini çekti. 50 santimetreye kadar uzayabilen ve tek bir örneği 2,2 kilogram ağırlığa ulaşan türe “Dianjunus rex” adı verildi. Araştırmacılar, keşfin mantarların çeşitliliğine ilişkin bilinenleri genişlettiğini belirtiyor.

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bilim insanları, alışılmışın dışında büyüklüğe ulaşabilen yeni bir mantar türü keşfetti. Tropikal ve subtropikal ormanlarda yürütülen araştırmalar sırasında bulunan tür, hem fiziksel boyutları hem de evrimsel geçmişiyle öne çıktı.

Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Kunming Botanik Enstitüsü araştırmacılarının öncülük ettiği çalışma kapsamında, yeni türün yanı sıra mantarların sınıflandırılmasında yeni bir familya da tanımlandı. Araştırmanın sonuçları, Frontiers in Fungal Biology dergisinde yayımlandı.

BOYU 50 SANTİMETREYE, AĞIRLIĞI 2,2 KİLOGRAMA ULAŞIYOR

Bilim insanlarının Dianjunus rex adını verdiği mantar, 20 ila 50 santimetre arasında değişen boyuyla dikkat çekiyor. Örneklerin çoğu 250 ila 600 gram ağırlığındayken, incelenen en büyük örneğin 2,2 kilogram olduğu belirtildi.

Araştırmacılara göre tür, mantarların geniş bir grubunu oluşturan Ascomycota içerisinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük üreme yapısına sahip örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Görünümüyle alışılmış şapkalı mantarlardan ayrılan tür, dik ve etli yapısıyla dikkat çekiyor.

65 MİLYON YILLIK EVRİMSEL GEÇMİŞE SAHİP

Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri de mantarın ait olduğu soyun geçmişi oldu. Genetik ve evrimsel analizler, yeni familya Dianjunaceae'nin yaklaşık 65 milyon yıl önce ortaya çıktığına işaret ediyor.

Bu dönem, dinozorların büyük bölümünün yok olduğu Kretase-Paleojen kitlesel yok oluşunun sonrasına denk geliyor. Araştırmacılar, bu zamanlamanın mantarların evrimi ve orman ekosistemlerinin yeniden şekillenmesi açısından önemli ipuçları sunabileceğini değerlendiriyor.

YENİ BİR MANTAR FAMİLYASI TANIMLANDI

Bilim insanları, keşfedilen örnekleri yalnızca görünüşlerine göre değil, genetik özelliklerini de inceleyerek sınıflandırdı. Analizler sonucunda mantarın daha önce tanımlanmamış bir familyaya ait olduğu belirlendi. Yeni familyaya Dianjunaceae, türün yer aldığı yeni cinse ise Dianjunus adı verildi.

Türün adındaki “rex” kelimesi Latince “kral” anlamına geliyor. Bu isim, mantarın sıra dışı büyüklüğüne gönderme yapıyor.

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR: YENİ TÜR TÜKETİM İÇİN UYGUN DEĞİL

Araştırmacılar, bu keşfin doğadaki mantar çeşitliliğinin henüz tam olarak ortaya çıkarılamadığını gösterdiğini belirtiyor. Yunnan eyaletinde bugüne kadar 6 binden fazla mantar türü kayıt altına alınmış olsa da bölgenin çok daha fazla türe ev sahipliği yapabileceği tahmin ediliyor.

Çin Bilimler Akademisi tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni keşfedilen türün yenilebilir bir yabani mantar olmadığı değerlendiriliyor. Bu nedenle sıra dışı büyüklüğüyle dikkat çeken mantarın tüketilmemesi gerekiyor.