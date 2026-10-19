Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin’in Yunnan eyaletindeki ormanlarda ortaya çıkarılan dev mantar, sıra dışı boyutlarıyla bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. 50 santimetreye kadar büyüyebilen ve 2,2 kilogram ağırlığa ulaşabilen yeni tür, yalnızca büyüklüğüyle değil, yaklaşık 65 milyon yıllık evrimsel geçmişiyle de dikkat çekti. Bilim insanları, keşfin mantarların çeşitliliği ve evrimi hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

Çin’in Yunnan eyaletindeki ormanlarda keşfedilen yeni mantar türü, boyutu ve milyonlarca yıllık evrimsel geçmişiyle bilim dünyasının dikkatini çekti. 50 santimetreye kadar uzayabilen ve tek bir örneği 2,2 kilogram ağırlığa ulaşan türe “Dianjunus rex” adı verildi. Araştırmacılar, keşfin mantarların çeşitliliğine ilişkin bilinenleri genişlettiğini belirtiyor.

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bilim insanları, alışılmışın dışında büyüklüğe ulaşabilen yeni bir mantar türü keşfetti. Tropikal ve subtropikal ormanlarda yürütülen araştırmalar sırasında bulunan tür, hem fiziksel boyutları hem de evrimsel geçmişiyle öne çıktı.

Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Kunming Botanik Enstitüsü araştırmacılarının öncülük ettiği çalışma kapsamında, yeni türün yanı sıra mantarların sınıflandırılmasında yeni bir familya da tanımlandı. Araştırmanın sonuçları, Frontiers in Fungal Biology dergisinde yayımlandı. 

BOYU 50 SANTİMETREYE, AĞIRLIĞI 2,2 KİLOGRAMA ULAŞIYOR

Bilim insanlarının Dianjunus rex adını verdiği mantar, 20 ila 50 santimetre arasında değişen boyuyla dikkat çekiyor. Örneklerin çoğu 250 ila 600 gram ağırlığındayken, incelenen en büyük örneğin 2,2 kilogram olduğu belirtildi.

Araştırmacılara göre tür, mantarların geniş bir grubunu oluşturan Ascomycota içerisinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük üreme yapısına sahip örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Görünümüyle alışılmış şapkalı mantarlardan ayrılan tür, dik ve etli yapısıyla dikkat çekiyor. 

Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram

65 MİLYON YILLIK EVRİMSEL GEÇMİŞE SAHİP

Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri de mantarın ait olduğu soyun geçmişi oldu. Genetik ve evrimsel analizler, yeni familya Dianjunaceae'nin yaklaşık 65 milyon yıl önce ortaya çıktığına işaret ediyor.

Bu dönem, dinozorların büyük bölümünün yok olduğu Kretase-Paleojen kitlesel yok oluşunun sonrasına denk geliyor. Araştırmacılar, bu zamanlamanın mantarların evrimi ve orman ekosistemlerinin yeniden şekillenmesi açısından önemli ipuçları sunabileceğini değerlendiriyor. 

YENİ BİR MANTAR FAMİLYASI TANIMLANDI

Bilim insanları, keşfedilen örnekleri yalnızca görünüşlerine göre değil, genetik özelliklerini de inceleyerek sınıflandırdı. Analizler sonucunda mantarın daha önce tanımlanmamış bir familyaya ait olduğu belirlendi. Yeni familyaya Dianjunaceae, türün yer aldığı yeni cinse ise Dianjunus adı verildi.

Türün adındaki “rex” kelimesi Latince “kral” anlamına geliyor. Bu isim, mantarın sıra dışı büyüklüğüne gönderme yapıyor. 

Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR: YENİ TÜR TÜKETİM İÇİN UYGUN DEĞİL

Araştırmacılar, bu keşfin doğadaki mantar çeşitliliğinin henüz tam olarak ortaya çıkarılamadığını gösterdiğini belirtiyor. Yunnan eyaletinde bugüne kadar 6 binden fazla mantar türü kayıt altına alınmış olsa da bölgenin çok daha fazla türe ev sahipliği yapabileceği tahmin ediliyor.

Çin Bilimler Akademisi tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni keşfedilen türün yenilebilir bir yabani mantar olmadığı değerlendiriliyor. Bu nedenle sıra dışı büyüklüğüyle dikkat çeken mantarın tüketilmemesi gerekiyor. 

Çin Halk CumhuriyetiBilimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • S. Ural S. Ural:
    mantar demişken. muhtarlar toplantısı nasıl gidiyor muhafeletin........... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Arda Turan, ’’Dünya bilsin’’ diyerek haykırdı İşte yürek dağlayan o sözler Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı! İşte yürek dağlayan o sözler
Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı 1. Lig’de 4-3’lük nefes kesen maç 2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı! 1. Lig'de 4-3'lük nefes kesen maç
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu Bilanço ağır Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır
Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
21:15
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
21:14
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
20:58
Cristiano Ronaldo’nun cezası belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
20:25
Ağzına geleni saymış Sergen Yalçın’ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde
Ağzına geleni saymış! Sergen Yalçın'ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde
20:13
Trabzonspor’dan tepki çeken Salah koreografisi
Trabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisi
19:59
Denizin ortasındaki petrol kuyusunda sızıntı Kıyılar tehlike altında
Denizin ortasındaki petrol kuyusunda sızıntı! Kıyılar tehlike altında
19:58
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
19:47
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
19:34
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
19:15
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı
Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 21:26:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei