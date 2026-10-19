2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı! 1. Lig'de 4-3'lük nefes kesen maç - Son Dakika
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2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı! 1. Lig'de 4-3'lük nefes kesen maç

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2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı! 1. Lig\'de 4-3\'lük nefes kesen maç
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Muğlaspor, Manisa FK'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti ve ligde 5 hafta sonra kazandı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Muğlaspor, iki penaltı atışından yararlanamadı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi Muğlaspor, 4-3'lük skorla kazandı.

7 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN MUĞLASPOR

Maça çok hızlı başlayan Muğlaspor, 10. dakikada İdris Furat, 12. dakikada Ibrahim Sissoko ve 32. dakikada Mamady Diarra ile skoru 3-0 yaptı. İlk yarının son anlarında etkisini artıran Manisa FK, 40. dakikada penaltıdan Julien Anziani ve 45. dakikada Yassine Benrahou ile durumu 3-2'ye getirdi. Goller ikinci yarıda da devam etti. Muğlaspor, 84. dakikada Daniel Avramovski ile skoru 4-2'ye getirdi. Manisa FK, kazandığı penaltının ardından 89. dakikada Julien Anziani ile skoru belirleyen golü buldu. 

İKİ PENALTI KAÇTI, BİR KIRMIZI KART ÇIKTI

Muğlaspor'da 32. dakikada Sissoko, 90+2'nci dakikada ise Ali Kaan Güneren kullandığı penaltıda golü bulamadı. Ayrıca Konuk ekip Muğlaspor, 86. dakikada Luis Mago'nun kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

5 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte Muğlaspor, ligde 5 hafta sonra kazandı ve 15 puana yükseldi. Manisa FK ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK, Mardin 1969 Spor deplasmanına gidecek. Muğlaspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. 

MuğlasporTrendyolManisaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ali güven ali güven:
    Ee daha once biz neden tarafsiz sahada oynadık, buna benzer olaylar olduğu için değil miyid? Tff görev başına bu maç tarafsiz sahada oynanmalidir 0 0 Yanıtla
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