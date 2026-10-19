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Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var

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Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 önde.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Franculino

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

CANLI ANLATIM:

68' Beşiktaş soldan Rıdvan’la etkili geldi! Ortasını yaptı, Vlahovic dokunamadı ve Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

66' Beşiktaş, Trabzonspor yarı sahasında önde baskı uygulayarak topu çabuk kazanmaya çalışıyor.

64' Beşiktaş sağdan Cerny ile çok etkili geldi! Cerny’nin sağ ayağıyla yaptığı ortada Miretti gelişine vurdu, auta çıktı!

63' Trabzonspor’da oyuncu değişikliği! Golü atan Ozan Tufan oyundan çıkarken, Folcarelli oyuna dahil oldu.

61' Emirhan Topçu, Salah’a arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

60' Trabzonspor bu dakikalarda pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.

59' Beşiktaş hızlı geldi! Cerny topla buluştu, rakibini çalımla geçti ve sağ ayağıyla şutunu çekti ancak top auta çıktı.

58' Muci ortasını yaptı, Fabinho vuruşunu yapmak istedi ancak Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

56' Trabzonspor etkili geldi! Salah ile Muci’nin paslaşmasının ardından Muci şutunu çekti, Emirhan kritik müdahaleyle topu kornere gönderdi.

55' Beşiktaş hızlı çıkmak istedi ancak Rıdvan’ın pası isabetli olmadı. Trabzonspor savunması araya girerek topu kazandı.

54' Cerny sağ kanattan etkili geldi ve güzel bir orta yaptı. Vlahovic zor pozisyonda kafayı vurdu ancak top Onana’da kaldı.

51' Olaitan ile Salah’ın mücadelesinde Salah yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın faul düdüğünü çaldı.

49' Murillo sağ kanattan çalımlarla ilerledi. Aral araya girdi, top Murillo’ya çarparak dışarı çıktı. Trabzonspor taç atışı kullanacak.

48' Savic üst üste iki Beşiktaş atağında kritik müdahaleler yaptı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıya oldukça etkili başladı.

47' Beşiktaş kendi yarı sahasında pas yaparak oyun kurdu. Trossard soldan etkili geldi ve ortasını yaptı, Savic’in müdahalesinde Aral araya giremedi. Top kornere çıktı.

46' İkinci yarı başladı. 

DEVRE: Trabzonspor 1-0 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi. 

43' Tempo bir an olsun durmuyor, goller üst üste kaçıyor!

42' Trabzonspor bu atağın ardından çok hızlı çıktı! Aral’ın ortasında Muci ve Dju topa dokunamadı, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

41' Trossard uzaktan ayak içiyle çok iyi vurdu, Onana müthiş çıkardı! Dönen top Murillo’nun önünde kaldı ancak Beşiktaş yüzde 100’lük gol fırsatından yararlanamadı. Top kornere çıktı.

40' Beşiktaş pas yaparak etkili çıktı! Vlahovic savunma arkasına sarktı, topu iyi kurtarıp ortasını yaptı ancak Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

39' Franculino Dju savunma arkasına sarktı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı! Nübel zamanında çıkarak açıyı kapattı, top Dju’ya çarpıp auta çıktı.

38' Olaitan son bölümde üst üste ara paslar deniyor ancak Trabzonspor savunması bu pasları iyi sezip araya giriyor.

37' Beşiktaş bu dakikada etkili geldi! Salih pasını verdi, Trossard sert vurdu. Savunmadan seken topu kaleci kontrol etti.

36' Vlahovic savunma arkasına sarktı, topu kontrol edip pozisyonu sürdürmek istedi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı.

35' Trabzonspor hızlı çıkmak istedi ancak Miretti araya girerek atağı kesti.

33' Cerny etkili çıkarken Fabinho’nun sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem sarı kartını çıkardı.

31' Miretti, Ozan Tufan’a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

30' Trabzonspor köşe vuruşunu kullandı ancak Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında bordo-mavili oyuncular penaltı bekledi ancak oyun sürdü.

29' Beşiktaş pas yaparak geldi. Savunmadan öne çıkan Agbadou topla buluştu, çok uzaklardan sert vurdu ancak top doğrudan auta çıktı.

28' Aral soldan etkili geldi, çalımlarla önünü açıp şutunu çekti ancak vuruşu Nübel için rahat bir top oldu.

27' Nwaiwu ile Olaitan’ın mücadelesinde Olaitan yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Trabzonspor taç atışı kullanacak.

26' Nwaiwu ile Vlahovic’in mücadelesinde Nwaiwu yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın faul düdüğünü çaldı, pozisyonun ardından saha içinde tansiyon yükseldi.

25' Beşiktaş etkili geldi! Olaitan’ın pası savunmayı geçmedi, Trabzonspor araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

24' Trabzonspor yine etkili geldi! Salah’ın ara pasında Dju kaleciyle karşı karşıya kaldı, Nübel gole izin vermedi ancak pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

22' Trabzonspor soldan çok etkili geldi. Muçi çalımlarla ilerleyip şutunu çekti, Nübel çıkardı ancak dönen topa Ozan Tufan gelişine vurdu ve ağları buldu! Trabzonspor 1-0 öne geçti.

21' GOOOLLL! Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle öne geçiyor. 

18' Beşiktaş bu dakikalarda Trabzonspor yarı sahasında pas yaparak boşluk arıyor.

16' Miretti, Trossard'ı düşündü ancak yardımcı hakemin bayrağı havaya kalktı. Trossard ofsayta yakalandı.

14' Cerny sağ kanattan çok etkili geldi ve topu içeriye çevirdi! Nwaiwu yatarak kritik bir müdahaleyle golü önledi. Dönen top Trossard’ın önünde kaldı, onun şutunda ise Onana topu kontrol etti.

13' Aral boş alanda topu iyi taşıdı, cepheden pasını Cabral’a aktardı. Cabral’ın soldan sert şutu auta çıktı.

12' Trabzonspor’da bu dakikalarda Dju etkili oluyor! Sağ kanatta Emirhan’dan müthiş sıyrıldı ve topu içeriye çevirdi. Beşiktaş savunması uzaklaştırdı, dönen top Salah’ın önünde kaldı ancak Salah topu kaybetti ve savunma tehlikeyi tamamen savuşturdu.

11' Beşiktaş, Trabzonspor’u eksik yakaladı! Top Trossard’ın önünde kaldı, şutunda savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.

10' Miretti köşe vuruşunu kullandı, Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı. Emirhan yeniden denedi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı.

9' Trossard, Rıdvan’ı çok iyi gördü! Rıdvan soldan nefis ortaladı, Olaitan’ın kafa vuruşunu Onana müthiş çıkardı. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak!

8' Salah köşe vuruşunu kullandı, Nübel çıkarak topu uzaklaştırdı. Trossard dönen topu aldı ve Olaitan’ı gördü. Olaitan orta sahadan, önde yakalanan Onana’yı düşündü ancak vuruşu etkisiz kaldı ve top kalecide kaldı.

7' Maça iyi başlayan Trabzonspor, Salah ile sağ kanattan etkili geldi! Ozan topu içeriye çevirdi, Emirhan araya girerek topu kornere gönderdi.

6' Beşiktaş hücuma kalabalık çıktı ancak Trabzonspor’da Ozan Tufan araya girerek topu kazandı. Uzun pasında Salah topla buluştu, Emirhan kritik müdahaleyle topu taca gönderdi. Beşiktaş savunması eksik yakalanmıştı.

5' Beşiktaş Cerny ile etkili geldi! Ortasını yaptı ancak Trabzonspor savunması dikkatli davranarak topu uzaklaştırdı.

4' Trabzonspor soldan etkili geldi! Cabral ortasını yaptı, Rıdvan son anda araya girerek topu taca gönderdi.

3' Cabral ile Cerny’nin mücadelesinde Cabral yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın faul düdüğünü çaldı.

2' Trabzonspor kendi yarı sahasında pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

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    Yorumlar (1)

  • ordu-52 ordu-52:
    hakem çok kötü maç yönetiyor Siyah beyaz forması eksik 1 0 Yanıtla
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