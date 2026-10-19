Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu - Son Dakika
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Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu

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Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu
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Batman'da 45 yaşındaki kuyumcu esnafı Caner K., Güney Çevre Yolu üzerindeki TOKİ Kavşağı'nda aracının içerisinde silahla yaralanmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan esnaf, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Batman'da kuyumculuk yapan 45 yaşındaki Caner K., aracının içerisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan esnafın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. 

KUYUMCU ESNAFI ARACINDA YARALI HALDE BULUNDU

Olay, Batman Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bir araç içerisinde yaralı kişinin bulunduğunun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan kişinin 45 yaşındaki kuyumcu esnafı Caner K. olduğunu belirledi. 

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından TOKİ Kavşağı'na gelen sağlık görevlileri, araç içerisinde yaralı halde bulunan kuyumcuya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri, yaralı esnafı olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Caner K., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaneye ulaştırılan 45 yaşındaki kuyumcu esnafı, sağlık durumunun yakından takip edilmesi amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Caner K.'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

SaldırıBatmanSon Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu - Son Dakika
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