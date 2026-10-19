2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

Yeni yıla sayılı haftalar kala asgari ücrete yapılacak zam oranı merak ediliyor. Gündemdeki yüzde 25, yüzde 28,4 ve yüzde 30'luk zam ihtimallerine göre asgari ücretin alacağı yeni tutarlar hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

2026 yılında asgari ücret brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren ücret, bir önceki yıla göre yüzde 27 artırılmıştı. Asgari ücretliler gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulduğu için net ücret, brüt ücretten yüzde 15 oranındaki sigorta ve işsizlik sigortası primi kesintisinin düşülmesiyle hesaplanıyor.

YÜZDE 25 ZAMLA 35 BİN 94 LİRA

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde brüt ücret 41 bin 287 lira 50 kuruşa, net ücret ise 35 bin 94 lira 38 kuruşa çıkacak. Bu senaryoda asgari ücretlinin cebine girecek tutar aylık 7 bin 18 lira artacak.

YÜZDE 28,4 ZAMLA 36 BİN 49 LİRA

Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yıl sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon oranında zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 42 bin 410 lira 52 kuruşa, net asgari ücret ise 36 bin 48 lira 94 kuruşa yükselecek. Bu durumda net ücretteki artış 7 bin 973 lira olacak.

YÜZDE 30 ZAMLA 36 BİN 498 LİRA

Yüzde 30 zam senaryosunda ise brüt asgari ücret 42 bin 939 liraya, net asgari ücret 36 bin 498 lira 15 kuruşa ulaşacak. Bu senaryoda net ücret aylık 8 bin 422 lira artacak.

ENFLASYON YÜZDE 29,73

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73 oldu. OVP’de 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4, 2027 yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 21 olması öngörülüyor. Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 oldu.

Türk-İş’in verilerine göre eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 800 lira, yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 lira olarak hesaplandı.

KARAR ARALIKTA ÇIKACAK

Yeni asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantıların ardından belirlenecek. Komisyonun toplantı takvimi henüz açıklanmadı. Geçen yıl görüşmeler 12-23 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı.

BU ÖDEMELER DE ARTACAK

Asgari ücrete yapılacak zam, ücrete bağlı birçok ödemeyi de etkileyecek. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırı, hastalık ve geçici iş göremezlik ödenekleri, doğum izni ödemeleri, kısmi çalışan annelere yapılan ödemeler, bazı kıdem ve ihbar tazminatı hesapları, stajyer ücretleri, isteğe bağlı sigorta ve genel sağlık sigortası primleri ile bazı sosyal yardımların gelir sınırları da yeni asgari ücrete göre değişecek.