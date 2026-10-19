2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca çalışanın gözü 2027 asgari ücret zammına çevrildi. Şu anda net 28 bin 75 lira olan asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde net ücret 35 bin 94 liraya, Orta Vadeli Program’daki enflasyon tahmini olan yüzde 28,4 oranında zam yapılması halinde 36 bin 49 liraya, yüzde 30 zam yapılması halinde ise 36 bin 498 liraya yükselecek. Yeni asgari ücreti aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek.

Yeni yıla sayılı haftalar kala asgari ücrete yapılacak zam oranı merak ediliyor. Gündemdeki yüzde 25, yüzde 28,4 ve yüzde 30'luk zam ihtimallerine göre asgari ücretin alacağı yeni tutarlar hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

2026 yılında asgari ücret brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren ücret, bir önceki yıla göre yüzde 27 artırılmıştı. Asgari ücretliler gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulduğu için net ücret, brüt ücretten yüzde 15 oranındaki sigorta ve işsizlik sigortası primi kesintisinin düşülmesiyle hesaplanıyor.

YÜZDE 25 ZAMLA 35 BİN 94 LİRA

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde brüt ücret 41 bin 287 lira 50 kuruşa, net ücret ise 35 bin 94 lira 38 kuruşa çıkacak. Bu senaryoda asgari ücretlinin cebine girecek tutar aylık 7 bin 18 lira artacak.

YÜZDE 28,4 ZAMLA 36 BİN 49 LİRA

Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yıl sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon oranında zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 42 bin 410 lira 52 kuruşa, net asgari ücret ise 36 bin 48 lira 94 kuruşa yükselecek. Bu durumda net ücretteki artış 7 bin 973 lira olacak.

YÜZDE 30 ZAMLA 36 BİN 498 LİRA

Yüzde 30 zam senaryosunda ise brüt asgari ücret 42 bin 939 liraya, net asgari ücret 36 bin 498 lira 15 kuruşa ulaşacak. Bu senaryoda net ücret aylık 8 bin 422 lira artacak.

ENFLASYON YÜZDE 29,73

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73 oldu. OVP’de 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4, 2027 yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 21 olması öngörülüyor. Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 oldu.

Türk-İş’in verilerine göre eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 800 lira, yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 lira olarak hesaplandı.

KARAR ARALIKTA ÇIKACAK

Yeni asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantıların ardından belirlenecek. Komisyonun toplantı takvimi henüz açıklanmadı. Geçen yıl görüşmeler 12-23 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı.

BU ÖDEMELER DE ARTACAK

Asgari ücrete yapılacak zam, ücrete bağlı birçok ödemeyi de etkileyecek. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırı, hastalık ve geçici iş göremezlik ödenekleri, doğum izni ödemeleri, kısmi çalışan annelere yapılan ödemeler, bazı kıdem ve ihbar tazminatı hesapları, stajyer ücretleri, isteğe bağlı sigorta ve genel sağlık sigortası primleri ile bazı sosyal yardımların gelir sınırları da yeni asgari ücrete göre değişecek.

Asgari Ücret Tespit KomisyonuTürkiye İstatistik KurumuOrta vadeli programAsgari ÜcretEkonomiGüncelAralıkZamOVPSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti Başına gelenler kan dondurdu İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu İkisi de idam edildi Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı
17:25
SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
17:21
Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı
Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
15:49
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 17:28:51. #.0.2#
SON DAKİKA: 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei