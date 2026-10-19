Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü - Son Dakika
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Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü

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ABD'nin Teksas eyaletindeki bir stadyumda düşen asker hayatını kaybetti. Gösteri sırasında kontrolden çıkan asker hızla yere çakıldı. 15 yıllık deneyime sahip olan asker, sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir stadyumda maç öncesinde düzenlenen gösteri sırasında yüksekten düşen asker hayatını kaybetti. Binlerce futbolseverin gözleri önünde yaşanan korkunç olayda, 15 yıllık deneyime sahip Teknik Çavuş Ian Patterson yaşamını yitirdi.

Olay, cumartesi günü San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda, San Antonio'daki Teksas Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Kuvvetleri arasındaki futbol maçı öncesinde meydana geldi.

Gösteri kapsamında dört asker, stadyumun yaklaşık 52 metre yüksekliğindeki tavanından halatlarla aşağı inmeye başladı. Ancak gösteri sırasında Ian Patterson'ın halat üzerindeki kontrolünü kaybettiği ve hızla aşağı kayarak yere çakıldığı görüldü.

Dehşete düşüren olay sırasında stadyumda 23 binden fazla seyirci bulunuyordu. Sağlık ekipleri, sahada yaklaşık 10 dakika boyunca askere müdahale etti. Ardından hastaneye kaldırılan Patterson, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 yıllık askerdi, çok sayıda madalya kazanmıştı

ABD Hava Kuvvetleri, pazar günü yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerin kimliğini duyurdu. 15 yıldır görev yapan Patterson'ın, kariyeri boyunca çeşitli askeri madalyalar kazandığı belirtildi.

Georgia eyaletindeki Fort Stewart'tan olan Patterson, San Antonio Ortak Üssü'nde Taktik Hava Kontrol Timi eğitmeni olarak görev yapıyordu. Başarılı hizmetleri nedeniyle birçok kez ödüllendirilen asker, 2022 yılında Hava Kuvvetleri Özel Harekât Astsubay Eğitmeni seçilmişti.

Askerin ölümü büyük üzüntü yarattı

Patterson'ın ölümünün ardından askeri yetkililer ve meslektaşları taziye mesajları yayımladı.

57. Kanat Komutanı Tuğgeneral Scott C. Mills, yaşanan trajedinin birlik genelinde derin üzüntüye neden olduğunu belirtti. Mills, Patterson'ın hem görev yaptığı birlik hem de ailesi, arkadaşları ve silah arkadaşları için çok değerli olduğunu ifade etti.

San Antonio'daki Teksas Üniversitesi yönetimi de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybeden askerin ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi. Üniversite ayrıca olaya tanık olan öğrenciler ve çalışanlar için psikolojik destek hizmetlerinin devreye alındığını açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri, askerin ölümüne yol açan düşüşün nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Amerika Birleşik DevletleriTeksasSon Dakika

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