Trabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisi - Son Dakika
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Trabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisi

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Trabzonspor\'dan tepki çeken Salah koreografisi
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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımın taraftarları Muhammed Salah ve Kartal temalı koreografi gerçekleştirdi. Yapılan koreografide Salah'ın Kartal'ın üstünde olduğu görüldü. Bu durum siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşırken, maç öncesinde tribünlerde yapılan koreografi derbiye damga vurdu.

SALAH VE KARTAL TEMALI KOREOGRAFİ

Bordo-mavili taraftarlar, dev karşılaşma öncesinde tribünlerde dikkat çeken bir koreografiye imza attı. Hazırlanan görselde bordo-mavili takımın yıldızı Muhammed Salah ile Beşiktaş'ın simgesi olan Kartal figürü yer aldı. Koreografide Salah’ın Kartal'ın üzerinde tasvir edilmesi tribünlerde büyük ses getirdi.

Trabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisi

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN TEPKİ ALDI

Açılan bu koreografi kısa sürede geniş yankı buldu. Görseli hedef alan siyah-bayazlı taraftarlar, yapılan bu tasvire sert tepki göstererek eleştirdi. 

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