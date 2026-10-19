Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı - Son Dakika
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Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

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Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
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Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel, "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Gazeteci <a class='keyword-sd' href='/murat-agirel/' title='Murat Ağırel'>Murat Ağırel</a> tutuklandı
Murat Ağırel

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MURAT AĞIREL HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tutuklananlar arasında gazeteci Murat Ağırel de yer aldı. Ağırel, hakkında "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklama kararı çıktı.

Mustafa SarıgülEmir SarıgülMurat Ağırel3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    dokunulmaması yerleri ögrenecek cıkınca mum gibi olacak 4 34 Yanıtla
    özkan çetin özkan çetin:
    adalet sen ve senin gibi düşünenlerede lazim olacak Birgün , yaz bunu bir yere ........ 12 1
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    kim her türlü usulsüzlüğe çomak sokuyorsa tutuklayın bakalım, hiç ölmeyecek gibi, hiç devran dönmeyecek gibi yaşayın bakalım. Allahın da bir hesabı vardır 23 4 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Hadi canım hadi paket babanın yanına Silivri ye 3 17
    frlt8377 New frlt8377 New:
    seni de ananin yanina gonderecegiz merak etme 1285... 0 0
  • Wng Chun Wng Chun:
    Bilmiyorsa nasıl suç işlemiş oluyor. 22 0 Yanıtla
  • Serdengeçti Serdengeçti:
    doğruları anlatmayın ve konuşmayın yoksa tutuklanırsınız 18 3 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Hadi canım paket baban Eko nun yanına 3 15
    frlt8377 New frlt8377 New:
    128547Ab seni de ananin yanina gonderecegiz. 0 0
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    hadi canım paket doğru Silivri'ye Eko nun yanına çok seversin zaten Allah ayırmasın 3 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı - Son Dakika
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