Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

Mehmet Akın:

kim her türlü usulsüzlüğe çomak sokuyorsa tutuklayın bakalım, hiç ölmeyecek gibi, hiç devran dönmeyecek gibi yaşayın bakalım. Allahın da bir hesabı vardır

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128547Ab&: Hadi canım hadi paket babanın yanına Silivri ye 3 17