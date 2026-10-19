Soylu, Bayrampaşa'da külliyenin temel atma töreninde 'Bu ülkeyi kimse çürütemez' dedi - Son Dakika
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Soylu, Bayrampaşa'da külliyenin temel atma töreninde 'Bu ülkeyi kimse çürütemez' dedi

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayrampaşa Yeşil Camii ve Kur'an Kursu Külliyesi'nin temel atma töreninde konuştu. Soylu, 'Bu ülkeyi kimse çürütemez' diyerek Türkiye'de dini değerlerin ve milli bilincin yaşatıldığını söyledi.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, camilerin ve dini değerlerin toplumun manevi yapısındaki önemine dikkat çekerek, "Eğer şehrin ortasına kendi kubbenizi dikmezseniz, çağın sahte kubbeleri çocuklarımızın gökyüzünü kapatır" dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayrampaşa Yeşil Camii ve Kur'an Kursu Külliyesi'nin temel atma töreninde konuştu. Fransa'da yaşanan olayların Batı'nın maneviyat eksikliğinin ve çürümesinin yansıması olduğunu söyleyen Soylu, "Fransa'da yaşananlar maddi bir kalkışma ya da yer kapma kavgası değil, Batı'nın yüzyıllardır yaşadığı maneviyat eksikliğinin ve çürümesinin yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dini değerlerin ve milli bilincin yaşatıldığını belirten Soylu, çocukların beş vakit ezan okunan bir ülkede yetiştiğini, okullarda İstiklal Marşı ile eğitim hayatına başlayıp, günü yine İstiklal Marşı ile tamamladıklarını söyledi. Soylu, "Çürüme Batı'ya hamledilir, bize hamledilmez. Bu ülkeyi kimse çürütemez" diye konuştu.

Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi yakından bildiğini dile getiren Soylu, 28 Şubat sürecinin ardından yaşadığı bir anıyı da paylaştı. Soylu, "Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanıyken 28 Şubat'ın ardından 'Çocuğuma nerede Elif Ba'yı okutacağım diye düşündüğüm günleri unutmadım" dedi.

Toplumdaki yanlışların eleştirilmesi gerektiğini ancak bireysel hataların bütün topluma mal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Yanlışları elbette tenkit edeceğiz. Ancak bir yanlışı genele teşmil ederek bütün toplumu mahkum etmek, o yanlış kadar büyük bir tahribata, toplumun imhasına yol açar. Allah korusun" ifadelerini kullandı.

Soylu, İstanbul'da inşa edilen mescitlerin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile manevi bir bağ taşıdığını belirterek, "İstanbul'da atılan her mescit temeli, hakikatte Ayasofya'nın topraktan yükselen yeni bir filizidir. Çünkü Ayasofya bu toprakların, bizim topraklarımızın ana rahmidir, kıble saatidir" dedi.

Kaynak: İHA
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