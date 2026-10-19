Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var - Son Dakika
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Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var

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Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
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Kara para aklama iddiası ile başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil mahkemeye sevk edildi. Sarıgül ve Kotil dahil 15 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Daha sonra yapılan operasyonlarla birlikte Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Uğur Kurtulan da gözaltına alındı.

EMİR SARIGÜL TESLİM OLDU

Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verilmişti. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında, firari olan Emir Sarıgül dün akşam saatlerinde avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine teslim oldu. Sarıgül'ün emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
Ömer Sarıgül

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

15 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden, Ömer Sarıgül, Murat Ağırel, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavıdan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Hakkında tutuklama kararı çıkan isimler şu şekilde:

  • Ömer Sarıgül
  • Özgür Bölükbaşı
  • Sadullah Ergün
  • Selim Daşdemir
  • Volkan Aslanbaş
  • Zekai Erdem
  • Zekeriya Yasemin
  • Aylin Kotil
  • Bayram Özata
  • Caner Baş
  • Cavidan Tanrah Artuner
  • Cihan Durak
  • Cihat Salman
  • Murat Ağırel
  • Mehmet Ali Aslan
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • nkstsbkshd nkstsbkshd:
    fon soygununda tutuklama niye yok 17 11 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    fon a para yatırmak yasal batersın çıkarsın o yüzden 12 6
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    halis demir bir tek fona 200 tirilyon basmak mi yasal ? ve ne hikmetse bir kac ayda 2 kattitlyon alarak cikmak mi normal. kil olmakdan vaz gecin artik 7 2
    sw6t4p5mc9 sw6t4p5mc9:
    halis demir fona para yatırmak yasal ama fona ne zaman girilip ne zaman çıkılacağını bilmek ve paraları hamuduyla götürmek kulağa pek de yasal gelmiyor yine de sen bilirsin :) 7 1
    And And And And:
    Pisliği Pisliklemi temizleyeceksin. Niye Avukatlığa soyundun ?senin gibi Hırsıza Hırsız diyemeyen Lavuklar varken Ülke iki Arpa boyu yol alamaz. Karşı Mahalle Fon Hortumcularını ne zaman nerede savundu? 0 0
  • Emrah Cınar Emrah Cınar:
    guzel haber 20 4 Yanıtla
    m6r89qsq9d m6r89qsq9d:
    size mi dokundu niye güzel haber olsun.Gazeteci tıtuklamak nedir? 3 7
    hakinen6321 hakinen6321:
    tabi yandaş yalaka olmadığı için güzel haber 1 2
  • Burhan Asker Burhan Asker:
    ülke hırsız dolu ya la???????? 20 1 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    fon ne oldu ? sorsan Müslüman ! 9 8 Yanıtla
  • yaşar bey yaşar bey:
    ohhhhh rahatladım 7 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var - Son Dakika
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