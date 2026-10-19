Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika
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Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi

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Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel'in de bulunduğu 15'i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Sarıgül ailesinin adının geçtiği kara para aklama soruşturmasında adli süreç hız kazandı. Üç gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden, aralarında Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel'in de bulunduğu 15'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Üç gün süren operasyonların ardından gözaltına alınan 17 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin ardından dosyada tutuklama talepleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi

15 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel'in de bulunduğu 15'inin tutuklanmasını talep etti. Şüpheliler, tutuklama taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Böylece Mustafa Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül'ün isimlerinin geçtiği soruşturmada gözler hakimlikten çıkacak karara çevrildi. 

Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER ARASINDA AĞIREL DE VAR

Tutuklamaya sevk edilenler:

1. Ömer Sarıgül

2. Özgür Bölükbaşı

3. Sadullah Ergün

4. Selim Daşdemir

5. Volkan Aslanbaş

6. Zekai Erdem

7. Zekeriya Yasemin

8. Aylin Kotil

9. Bayram Özata

10. Caner Baş

11. Cavidan Tanrah Artuner

12. Cihan Durak

13. Cihat Salman

14. Murat Ağırel

15. Mehmet Ali Aslan

Adli kontrole sevk edilenler:

1. Cemil Vasken Barın

2. Uğur Kurtulan

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman iş insanlarının şikayetleriyle bağlantılı olduğu belirtilen para transferleri ve mali işlemlere ilişkin iddialar üzerine kara para aklama soruşturması başlatmıştı. Mustafa Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül'ün isimlerinin geçtiği soruşturma kapsamında çeşitli mali hareketler incelemeye alınmış, 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

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İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıAbdurrahman Emir SarıgülMustafa SarıgülMurat AğırelTutuklamaGüncelGündemSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    demek ki kameraların önünde boşuna duygu sömürüsü ve şov yapıyor arka planda da malları götürüyorlardı.! sade bir olayda korkunç bir rakam 100.000.000 Euro'dan söz ediliyor.! 0 0 Yanıtla
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