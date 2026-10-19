Ozan Tufan, Beşiktaş\'ı yine boş geçmedi

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Dev derbinin ilk yarısında sahneye çıkan Ozan Tufan, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI ALTINCI GOLÜ

Kariyeri boyunca siyah-beyazlı rakibine karşı sergilediği skorer performansla tanınan deneyimli orta saha, bu kritik golle birlikte Beşiktaş ağlarını bir kez daha havalandırmış oldu. Ozan Tufan; Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giydiği dönemlerde attığı kritik gollerin ardından Trabzonspor formasıyla da siyah-beyazlı fileleri sarsarak, kariyerinde Beşiktaş’a karşı toplamdaki 6. golüne imza attı. Ayrıca Ozan Tufan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım da Beşiktaş oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili formayla 11 maçına çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısına ulaştı.