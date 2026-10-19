Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Milli Takımı kampını izinsiz terk ettiği belirtilen Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verildiği öne sürüldü. Teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlığın ardından kamptan ayrıldığı aktarılan 41 yaşındaki yıldızın milli takımdaki geleceği merak konusu oldu.

Portekiz Milli Takımı kampından izinsiz ayrıldığı belirtilen Cristiano Ronaldo hakkında verilen cezanın detayları gündeme geldi. İddiaya göre yıldız futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro (yaklaşık 14 bin 175 TL) para cezası verildi.

DANİMARKA MAÇI ÖNCESİ KAMPI TERK ETTİ

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Danimarka karşılaşması öncesinde teknik heyetle yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takım kampından izinsiz ayrıldığı belirtildi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKMADIĞINI AÇIKLADI

Yaşananların ardından Ronaldo'nun milli takım kariyerini tamamen sonlandırmadığını ifade ettiği aktarıldı. Portekizli yıldızın yeniden milli takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

PORTEKİZ FORMASIYLA 146 GOL

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 234 karşılaşmada görev yaptı ve 146 gol kaydetti.

Portekiz Milli Futbol TakımıCristiano RonaldoPortekizSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 76njj9gkyz 76njj9gkyz:
    büyük cezaya bak çay demle ?? 0 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    bence kuduruyorlar ama yediremiyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Arda Turan, ’’Dünya bilsin’’ diyerek haykırdı İşte yürek dağlayan o sözler Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı! İşte yürek dağlayan o sözler
Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı 1. Lig’de 4-3’lük nefes kesen maç 2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı! 1. Lig'de 4-3'lük nefes kesen maç
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu Bilanço ağır Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır
21:15
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
21:14
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
20:25
Ağzına geleni saymış Sergen Yalçın’ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde
Ağzına geleni saymış! Sergen Yalçın'ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde
20:13
Trabzonspor’dan tepki çeken Salah koreografisi
Trabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisi
19:58
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
19:47
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
19:34
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
19:15
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı
Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 21:30:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei