Ağzına geleni saymış! Sergen Yalçın'ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın'ın, selefi Vincenzo Montella hakkında geçmişte katıldığı yayınlarda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İtalyan teknik adamın kariyerini ve başarılarını sert sözlerle eleştiren Yalçın'ın, kendisini Montella ile aynı seviyede görmediğini söylediği ifadeler dikkat çekti.

"AYNI KLASMANDA DEĞİLİZ"

Sergen Yalçın, katıldığı bir yayında Vincenzo Montella ile kıyaslanmasına sert tepki göstermişti. Deneyimli teknik adam, Montella'nın kariyerinde önemli bir başarı elde etmediğini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Montella benim rakibim değil. Beni kimse onunla kıyaslamaz. Aynı klasmanda değiliz. Hiçbir başarısı olmayan bir teknik direktör çünkü"

"MONTELLA HANGİ BAŞARIYLA MİLLİ TAKIMA GELDİ?"

Yalçın, yaklaşık iki yıl önce Kafa Sports'ta yaptığı açıklamada da Montella'nın A Milli Takım'ın başına getirilmesini eleştirmişti. Milli takım teknik direktörlüğü için belirli başarı kriterlerinin bulunması gerektiğini savunan Yalçın, şu sözleri söylemişti:

"Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?"

"BEN OLSAM BU TAKIMI UÇURURUM"

Sergen Yalçın'ın Montella'ya yönelik eleştirileri, milli takımın sahadaki performansına da uzanmıştı. Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında alınan yenilginin ardından yaptığı değerlendirmede, A Milli Takım'ın güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu savunan Yalçın, iddialı bir çıkış yapmıştı:

"Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı, bu takımı uçururuz."

"BU JENERASYONU MONTELLA'YLA HEBA ETMEYİN"

Yalçın, İtalyan teknik adamın oyuncu tercihlerini de eleştirmişti. Orkun Kökçü'nün milli takımdan dönüşlerinde moralinin bozuk olduğunu öne süren deneyimli çalıştırıcı, mevcut oyuncu grubunun daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

"Montella'nın Orkun'u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun, milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyordu. Orada bazı problemler var, söyleyeyim. Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'yla falan heba etmeyin, yazık oluyor."

"MİLLİ TAKIM TÜRKİYE'DEKİ EN ÜST GÖREVDİR"

Milli takım teknik direktörlüğünün önemine de değinen Yalçın, bu göreve getirilecek isimlerin geçmişte önemli başarılar elde etmiş olması gerektiğini söylemişti.

"Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki, doğru mu? Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Lig şampiyonluğun olacak. Ya çok önemli bir başarıların olacak, bir şeyin olacak. Bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir, hiçbir başarı."

Sergen Yalçın'ın geçmişte Montella hakkında yaptığı bu açıklamalar, İtalyan teknik adamın ardından A Milli Takım'ın başına geçmesiyle yeniden gündeme taşındı.