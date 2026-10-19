Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır - Son Dakika
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Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır

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Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Novaya Vodolaga kasabasının merkez parkına düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, yaralılar arasında 7 çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı. Yaralıların 7'sinin çocuk olduğu bildirildi.

PARKA İHA İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sivillerin bulunduğu bir alan daha saldırının hedefi oldu. Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesine bağlı Novaya Vodolaga kasabasının merkez parkına, Rus ordusu tarafından insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin bilgileri Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov açıkladı. Sinegubov, Rus ordusunun kasabanın merkezinde bulunan parkı İHA ile vurduğunu belirterek ilk can kaybı ve yaralı sayılarını duyurdu.

Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır

3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından açıklanan ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden 3'ünün çocuk olması, saldırının siviller üzerindeki ağır sonuçlarını bir kez daha ortaya koydu. Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, can kaybı sayısının ilk belirlemelere dayandığını bildirdi. 

Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır

15 YARALIDAN 7'Sİ ÇOCUK

Saldırıda yaşamını yitirenlerin yanı sıra 15 kişi de yaralandı. Sinegubov'un aktardığı bilgilere göre yaralıların 7'si çocuk. Böylece saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan toplam 21 kişiden en az 10'unun çocuk olduğu ortaya çıktı.

HARKİV BÖLGESİNDE SİVİLLER HEDEFTE

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Harkiv bölgesi, hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle ağır kayıpların yaşandığı bölgeler arasında bulunuyor. Rusya sınırına yakın konumuyla dikkat çeken Harkiv'de yerleşim alanları, savaş boyunca çok sayıda saldırıya maruz kaldı. Son saldırının bir kasabanın merkez parkında gerçekleşmesi ise sivil alanların karşı karşıya olduğu tehlikeyi yeniden gözler önüne serdi.

Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır
Kaynak: AA
İnsansız Hava AracıGüncelHarkivÇocukDünyaSon Dakika

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