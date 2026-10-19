Gizli ses kaydı skandalında yeni iddia: Suudi mühendise hükümet desteği

BBC'nin haberine göre, yapay zeka şirketi OpenAI'ın toplantı odalarından birine gizlice ses kayıt cihazı yerleştirmekle suçlanan Suudi Arabistan vatandaşı mühendisin, Suudi hükümetinden "ciddi destek" aldığı ileri sürüldü. İddia, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki mahkemeye sunulan bir belgede yer aldı.

ABD'li savcılar, OpenAI'da çalışan 35 yaşındaki Abdulrahman Alfozan'ın Suudi kraliyet ailesinden bir kişiyle "sık sık iletişim halinde" olduğunu öne sürdü. Savcılara göre Alfozan'ın gözaltına alınmasının ardından eşi ve oğlunun Suudi Arabistan'a gitmesi için tek yön uçak biletini Suudi ordusundan bir yetkili ödedi.

Şirket, bir toplantı odasındaki televizyonun arkasına takılı ve üzeri tuvalet kağıdıyla örtülmüş cihazı 30 Eylül'de fark etti. Odaya yerleştirilen kamera, 5 Ekim'de Alfozan'ın odaya girip cihazın bulunduğu televizyonun arkasına bakıyormuş gibi göründüğü anları kaydetti.

Yaklaşık bir yıldır OpenAI'da çalışan mühendis 9 Ekim'de FBI tarafından gözaltına alındı ve şirketle sözleşmesi feshedildi. Mahkeme belgesine göre Alfozan, eşi ve oğluyla birlikte San Francisco'dan Riyad'a tek yön uçuşa çıkmasından üç gün önce yakalandı.

Belgede, cihazın odada bulunduğu tahmin edilen günlerde şirket yöneticilerinin aynı odada hükümet yetkilileriyle görüştüğü belirtilerek, şüphelinin eyleminin ABD'nin ulusal güvenliği için tehlike oluşturabileceği savunuldu. Alfozan'ın eşi ve oğlu, gözaltının ertesi günü, 10 Ekim'de San Francisco'dan Katar'ın başkenti Doha'ya uçtu.

Savcılar bu gerekçelerle Alfozan'ın kaçma riski bulunduğunu ve yargılama sürecinde tutuklu kalması gerektiğini savundu. Suudi hükümeti ise BBC'nin yorum taleplerine ilk etapta yanıt vermedi. FBI soruşturması sürüyor; Alfozan'a suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.

Kaynak: BBC