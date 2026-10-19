İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstifaların ardından Borsa İstanbul\'da sert düşüş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa haberlerinin ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. Güne 11 bin 761 puandan başlayan BIST 100 endeksi, istifa iddialarının piyasaya yansımasıyla 11 bin 348 puana kadar geriledi. Gün sonuna doğru toplam kaybı yüzde 2,39'a ulaşan borsa, günü 11 bin 568 puan seviyelerinde tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa haberlerinin ardından  Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, istifaların duyurulmasının ardından gerileyerek 11 bin 348 puana kadar düştü.

İSTİFA HABERLERİNİN ARDINDAN KAYIP ARTTI

19 Ekim Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla 11 bin 574 puan seviyesinde işlem gören Borsa İstanbul'da, istifa haberlerinin ardından yüzde 1,52'lik düşüş kaydedildi. Endeks, bu gerilemeyle birlikte 11 bin 348 puana kadar indi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün görevlerinden ayrılmaları, günün ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

BORSA GÜNE DE DÜŞÜŞLE BAŞLAMIŞTI

Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi günün ilk saatlerinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde 11 bin 761 puan seviyesinden güne başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca yaşanan gerilemeyle saat 18.00 civarında 11 bin 568 puan seviyelerine indi.

Saat 18.07 itibarıyla endeksteki toplam kayıp yüzde 2,39 olarak kaydedildi. İstifa haberlerinin ardından yaşanan hareketlilikle birlikte Borsa İstanbul'daki gelişmeler yatırımcıların gündemine taşındı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Holding'e TMSF kayyum atandıFon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Holding'e TMSF kayyum atandı SPK Başkanı Sütcü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?SPK Başkanı Sütcü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı? Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldıFon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa ettiFon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak?Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak?
Hazine ve Maliye BakanlığıSermaye Piyasası KuruluBorsa İstanbulOsman ÇelikMaliyeBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Lolo Mu.? Lolo Mu.?:
    ülkede adalet nerede yargı nerede bunlar elını kolunu sallayıp boyle istifa edıp mı godecek herkeze adalet ve yargı calısıyorda bu yandaslara neden calısmıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler 5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
18:32
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
18:25
SPK Başkanı Sütcü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı
SPK Başkanı Sütcü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
15:49
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:57:28. #.0.3#
SON DAKİKA: İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei