İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında ittifak polemiği! Kavuncu'dan sert yanıt - Son Dakika
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İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında ittifak polemiği! Kavuncu'dan sert yanıt

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İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında ittifak polemiği! Kavuncu\'dan sert yanıt
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İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında gündeme gelen ittifak iddiaları, yerini karşılıklı açıklamalara bıraktı. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz kimsenin kapısında ittifak için yatmıyoruz." çıkışına İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'dan yanıt geldi. Partisinin kimseye ittifak çağrısında bulunmadığını vurgulayan Kavuncu, Ağıralioğlu'nun açıklamasını eleştirerek "Demek ki kavramada bir sıkıntı var." dedi.

İYİ Parti ile Anahtar Parti arasındaki olası ittifak tartışması, iki partinin yöneticilerinden gelen açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun gençlerle buluşmasında kullandığı ifadeler üzerine başlayan tartışmaya Buğra Kavuncu da katıldı.

İTTİFAK İDDİALARI YERİNİ KARŞILIKLI AÇIKLAMALARA BIRAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği buluşmada siyasi ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunması, Anahtar Parti cephesinden yanıt getirdi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz hiç kimsenin kapısında ittifak bekliyor değiliz, hiç kimseye ittifak teklif ediyor değiliz." ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu'nun bu sözlerine yanıt ise İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'dan geldi. Kavuncu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Başkanlık Divanı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında ittifak polemiği! Kavuncu'dan sert yanıt

"KAVRAMA SIKINTISI OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR"

Dervişoğlu'nun gençlerle yaptığı konuşmanın tamamının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kavuncu, Ağıralioğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. Kavuncu, "Genel Başkanımızın, üniversite öğrencileriyle yapmış olduğu ve saatler süren bir sohbeti oldu. Bu sohbetin tamamına bakmadan buna göre yorum yapmak bir kavrama sıkıntısı olduğunun göstergesidir." dedi. Dervişoğlu'nun sözlerinin bağlamından koparıldığını savunan Kavuncu, konuşmanın bütününe bakıldığında farklı bir sonuca ulaşılamayacağını ifade etti. 

İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında ittifak polemiği! Kavuncu'dan sert yanıt

"KİMSEYE BİR İTTİFAK ÇAĞRISI YAPMADIK"

İYİ Parti'nin Anahtar Parti'ye veya başka bir siyasi partiye ittifak teklifinde bulunmadığını vurgulayan Kavuncu, Dervişoğlu'nun açıklamalarının yanlış değerlendirildiğini söyledi. Kavuncu, "Bizim zaten böyle bir çağrımız kimseye olmadı. Kimseye bir ittifak çağrısı yapmadık ama hep şunu da söyledik; Türkiye'nin ihtiyaçları, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yaşayacakları ve siyasi olarak duyulacak ihtiyaçlar, bunların hepsi partilerin kendi çıkarlarının çok önündedir." ifadelerini kullandı. 

"BU AÇIKLAMANIN ADRESİ BİZ DEĞİLİZ"

Dervişoğlu'nun herhangi bir siyasi partiye kapıları tamamen kapatmadığını ancak koşulsuz bir ittifak davetinde de bulunmadığını anlatan Kavuncu, "Dolayısıyla bu açıklamanın adresi biz değiliz." dedi. Ağıralioğlu'nun değerlendirmesine yönelik eleştirisini sürdüren Kavuncu, "Demek ki kavramada bir sıkıntı var. Eğer bütününe bakılıp da yapılıyorsa o zaman buradan o anlam nasıl çıkar? Bu da anlaşılabilir gibi değil." sözlerini kullandı.

İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında ittifak polemiği! Kavuncu'dan sert yanıt
Kaynak: ANKA
Yavuz AğıralioğluBuğra KavuncuİYİ PartiPolitikaTürkiyeEkonomiGüncelMedyaSon Dakika

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