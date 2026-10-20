5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yeni görevlendirmeler yapıldı. Çevre Bakanlığında Muğla, Muş ve Afyonkarahisar il müdürleri görevden alınırken, Adli Tıp Kurumu ve Milli Piyango İdaresinin yönetim kadrolarında da değişikliğe gidildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde de iki yönetici görevden alındı.

Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında görev değişikliklerine gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında üç il müdürü görevden alınırken, farklı birimlere yeni atamalar yapıldı. Adli Tıp Kurumu, Milli Piyango İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında da görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDA 13 ATAMA YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Muğla İl Müdürü Ömer Bolat, Muş İl Müdürü Yusuf Akkaya ve Afyonkarahisar İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı. Bakanlık bünyesinde toplam 13 atama gerçekleştirildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ecevit Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Sakarya İl Müdürü Nedim Arsal atandı. Sakarya İl Müdürlüğüne Hasan Mehmet Kuyumcu getirildi.

Bolu İl Müdürü Oğuzhan Kurt Balıkesir'e, Denizli İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk Kayseri'ye, Kastamonu İl Müdürü Oktay Marşap ise Ordu'ya atandı. Bu değişikliklerin ardından Bolu İl Müdürlüğüne Abdullah Yenigün, Denizli İl Müdürlüğüne Ertuğrul Yıldırım, Kastamonu İl Müdürlüğüne Resul Deveci getirildi.

Karaman İl Müdürlüğüne Özgür Somuncu, Muğla İl Müdürlüğüne Yusuf Sarıkaya, Muş İl Müdürlüğüne Murat Turan ve Kocaeli İl Müdürlüğüne Mesut Önem atandı.

ADLİ TIP KURUMU VE MİLLİ PİYANGO İDARESİNDE YENİ ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık atandı. Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise 2659 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi gereğince Uzm. Dr. Refik Akman getirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde de yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi. Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Ercan, I. Hukuk Müşavirliğine ise Nigar Genç atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş atandı. Bakanlığın Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel ise görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM VE TARIM BAKANLIKLARINDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Özge Umut Eker atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA İKİ GÖREVDEN ALMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldiGelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olduKutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanıAile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıKültür Ve Turizm BakanlığıTarım ve Orman BakanlığıMilli Eğitim BakanlığıMilli Piyango İdaresiİklim DeğişikliğiAdli Tıp KurumuAdli TıpTurizmAfyonMuğlaMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan Leao için açıklama Galatasaray'dan Leao için açıklama
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Bursasporlu Iheanacho’dan Türkiye’de görülmemiş rekor Bursasporlu Iheanacho'dan Türkiye'de görülmemiş rekor
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
Justin Bieber’in eski sevgilisi Avustralyalı model 34 yaşında hayatını kaybetti Justin Bieber'in eski sevgilisi Avustralyalı model 34 yaşında hayatını kaybetti
00:17
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da...
Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
00:13
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
00:11
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
23:40
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
23:32
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
23:25
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
22:55
Ozan Tufan’dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı
22:46
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 00:58:33. #.0.3#
SON DAKİKA: 5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei