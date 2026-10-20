5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti

Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında görev değişikliklerine gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında üç il müdürü görevden alınırken, farklı birimlere yeni atamalar yapıldı. Adli Tıp Kurumu, Milli Piyango İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında da görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDA 13 ATAMA YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Muğla İl Müdürü Ömer Bolat, Muş İl Müdürü Yusuf Akkaya ve Afyonkarahisar İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı. Bakanlık bünyesinde toplam 13 atama gerçekleştirildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ecevit Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Sakarya İl Müdürü Nedim Arsal atandı. Sakarya İl Müdürlüğüne Hasan Mehmet Kuyumcu getirildi.

Bolu İl Müdürü Oğuzhan Kurt Balıkesir'e, Denizli İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk Kayseri'ye, Kastamonu İl Müdürü Oktay Marşap ise Ordu'ya atandı. Bu değişikliklerin ardından Bolu İl Müdürlüğüne Abdullah Yenigün, Denizli İl Müdürlüğüne Ertuğrul Yıldırım, Kastamonu İl Müdürlüğüne Resul Deveci getirildi.

Karaman İl Müdürlüğüne Özgür Somuncu, Muğla İl Müdürlüğüne Yusuf Sarıkaya, Muş İl Müdürlüğüne Murat Turan ve Kocaeli İl Müdürlüğüne Mesut Önem atandı.

ADLİ TIP KURUMU VE MİLLİ PİYANGO İDARESİNDE YENİ ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık atandı. Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise 2659 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi gereğince Uzm. Dr. Refik Akman getirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde de yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi. Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Ercan, I. Hukuk Müşavirliğine ise Nigar Genç atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş atandı. Bakanlığın Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel ise görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM VE TARIM BAKANLIKLARINDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Özge Umut Eker atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA İKİ GÖREVDEN ALMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı.