Bursasporlu Iheanacho\'dan Türkiye\'de görülmemiş rekor

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Bursaspor 2-0 kazandı.

BURSASPOR 2 GOLLE GALİP

Ev sahibi ekibi Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Halil Akbunar ve 62. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.

IHEANACHO'DAN TARİHİ REKOR

Bursaspor'un Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, Pendikspor karşısında da gol atarak üst üste 11. maçında da gol attı. Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla Süper Lig'de üst üste 9 maçta gol atmıştı. Bu iki efsane ismin gol serisini geride bırakan Iheanacho, 11 maçlık performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

BURSASPOR 25 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, puanını 25'e yükseltti. Pendikspor ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Pendikspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.