UEFA\'dan Galatasaray\'ın erteleme talebine ret

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile oynayacağı maçın ertelenmesi için resmi başvuru yapan Galatasaray'da UEFA'dan yanıt geldi.

GALATASARAY'A OLUMSUZ YANIT

A Spor’da yer alan habere göre; UEFA, sarı-kırmızılıların bu talebini kabul etmedi. Fransa’da yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray yönetimi, deplasman maçının ertelenmesini istemişti ancak UEFA başvuruyu değerlendirdi ve sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa'da İçişleri Bakanı Nunez'in açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle Lille'de bugün (Pazartesi) TSİ 21.00'den yarın (Salı) TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile oynayacağı maç çarşamba günü TSİ 19.45'te başlayacak.