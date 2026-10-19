Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ozan Tufan\'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş\'ın şanssızlığı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaş'a attığı gol hakkında konuşarak "Maçtan sonra içeride söylediler. 6 gol atmışım Beşiktaş'a. Gerçekten tesadüf gibi. Özel hazırlanmıyorum. Her maça aynı şekilde konsantre olmaya çalışıyorum. Bugün de doğru yerde oldum. Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı tabii" dedi.

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''BİRAZ DA BEŞİKTAŞ'IN ŞANSSIZLIĞI''

Ozan Tufan, Beşiktaş'a attığı gol hakkında konuşarak "Maçtan sonra içeride söylediler. 6 gol atmışım Beşiktaş'a. Gerçekten tesadüf gibi. Özel hazırlanmıyorum. Her maça aynı şekilde konsantre olmaya çalışıyorum. Bugün de doğru yerde oldum. Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı tabii.'' dedi. 

Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı

''ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN ALMAKTI''

Sözlerine devam eden deneyimli oyuncu, "Konferans Ligi'nde zor bir sahada oynayarak geldik, onun yorgunluğu bazı oyuncularda vardı. Derbi maçına yakışır oynadık. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdik ama onlara çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı." ifadelerini kullandı. 

Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı

''GOL SÖZÜ VERMİŞTİM''

Ozan Tufan konuşmasını "Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu, gayet güzel oldu." şeklinde noktaladı. 

Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçtiThomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirmeThomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyetBeşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktıOnana, Beşiktaş'ı tek başına yıktı Derbi golcüsü Salah! Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup ettiDerbi golcüsü Salah! Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti
Auto OlaysızTrabzonsporOzan TufanTRT TabiiBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Trabzonspor’dan tepki çeken Salah koreografisi Trabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisi
23:25
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
22:46
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
20:47
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 23:30:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei