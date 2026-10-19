Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı - Son Dakika
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Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı

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Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, deplasmanda mağlubiyet almanın artık kendisini yormaya ve sinirlendirmeye başladığını belirterek, bunu en kısa zamanda çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’a 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonu açıklamalar yaptı. 

''GERÇEKTEN İYİ MAÇ ÇIKARTTI''

Karşılaşmanın sonucundan memnun olmadıklarını ancak takımının ortaya koyduğu oyunu olumlu bulduğunu belirterek, "Topa sahiptik, iyi işler çıkartıyorduk. Trabzonspor’a az pozisyon veriyorduk. Aynı zamanda rakip ceza sahasına çok fazla giriyorduk ve bence iyiydik. O yüzden değişiklik yapmadım. Fakat sonra ikinci golü yedik. Yemememiz gerekiyordu bu golü. Bence oyuncularım gerçekten iyi bir maç çıkarttı. Eğer o golü yemeyip devam etseydik daha farklı şeyler de olabilirdi." ifadelerini kullandı.

''SADECE SONUÇ NEGATİF''

Mağlubiyetlere genellikle sinirlendiğini ancak bu karşılaşmada oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Bugünkü performanstan çok memnunum. Negatif bir performans görmedim. Sadece sonuç bizim için negatif oldu. Daha dikkatli olursak bunlar çözülebilir şeyler. Önümüzde büyük bir potansiyel olduğunu ve çalışarak çok daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

''ORKUN'UN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK''

Orkun’un takım için önemine vurgu yapan Italiano, "Orkun gerçek bir lider, gerçek bir kaptan, gerçek bir şampiyon. Bugün onun eksikliğini hissettik. Özellikle son 20 metreye çok fazla girdik, rakip ceza sahasına çok fazla girdik. Onun son vuruşlarını, son paslarını ve oyun aklını aradığımızı düşünüyorum. Olsa belki daha farklı olabilirdi." dedi.

''BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL''

Deplasman performanslarında yaşadıkları sorunlara değinen Italiano, bu konuda hızlı bir çözüm bulmaları gerektiğini belirterek, "Ben çok açık ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Dış sahada bazı şeyleri düzeltmemiz, bazı dokunuşlar yapmamız ve hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Taraftarınız yanınızda olmadığı zaman kazanamamak bence kabul edilebilir bir şey değil. Eğer büyük takımsanız, iç sahada nasıl oynuyorsanız deplasmanda da öyle oynamanız gerekir. Her yerde aynı şekilde oynamanız ve kendinizi aynı şekilde göstermeniz gerekir." şeklinde konuştu.

''PROBLEM KARAKTER PROBLEMİ''

Deplasmanda yaşadıkları sorunların nedenlerine de değinen Italiano, "Bence problem karakter problemi. Son dokunuşlarda, son paslarda sorunlarımız olabiliyor. Karar anlarında hata yaptığımızı ve yeterince konsantre olmadığımızı düşünüyorum. Deplasmanda maalesef bunları yapıyoruz. İç sahada bu konularda gayet iyiyiz ancak deplasmanda konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi düşürüyoruz. Oyunu okumakta zorlanabiliyoruz. Sonrasında da mağlubiyetler geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

''SİNİRLENDİRMEYE VE YORMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM''

Deplasman mağlubiyetlerinin kendisini yormaya başladığını açıkça dile getiren Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye başladı. Beni yormaya başladığını söyleyebilirim. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çözümü bulacak kişi de ben ve ekibim. Bir takımın iç sahada farklı, deplasmanda farklı oynaması gerçekten asla kabul edilebilir bir şey değil."

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    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Bu yenilgi Galatasaray işine yaradı Beşiktaş düşüş moduna geçtiği 2 1 Yanıtla
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