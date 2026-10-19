İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük - Son Dakika
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İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk donanmasının büyüklüğüne işaret eden Smotrich, bunun İsrail açısından doğurabileceği sonuçların analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrailli bakandan Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin çarpıcı sözler geldi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türk donanmasının büyüklüğüne dikkat çekerek İsrail'in bunun sonuçlarını değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük

"TÜRKİYE'NİN ÇOK, ÇOK BÜYÜK BİR DONANMASI VAR"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin denizlerdeki askeri gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Smotrich, Türk donanmasının sahip olduğu kapasitenin İsrail açısından dikkate alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok çeşitli yeteneklere hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin çok, çok büyük bir donanması var ve bunun sonuçlarını analiz etmemiz gerekiyor. Ayrıntılara girmek istemiyorum."

İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
TürkiyeMaliyeİsrailDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • vakkas0101 vakkas0101:
    çok çok büyük olsaydı GAZZEDE nefes alamazdı sizin çocuk katilleri büyük olan Gazze’de akan çocukların kanının akmasını dururdu neymiş demekki Gazze’de katliam yapanlardan büyük deyil demekki 0 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Şu anki askeri gücümüzün hedefe yönelik çalışmalar devam ediyor , biraz zamana ihtiyaç var devletin kemer sıkma politikaların sebebi budur , ateş etmeye başlandığını zaman elimizi belimize koymamak için gece gündüz çalışıyor savunma sanayimiz, standartları oluşturduğumuz gün bakın neler olacak ,, hepsinin hesabı sorulacak bunu düşmanlar çok iyi biliyor, 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    bunları böyle kim konuşturuyor onu bilmek lazım. Bu konuşmaların altında kimsenin bilmediği çok şeyler dönüyor? 0 0 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    sen çözmüşsün mesela ne söylede generaller tedbir alsın 0 0
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SON DAKİKA: İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük - Son Dakika
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